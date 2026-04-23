Α2 Γυναικών: Άρης – Πάνθηρες Καβάλας στον 1ο τελικό του 2ου Ομίλου

Στο Αλεξάνδρειο ανοίγει σήμερα (19.30) η αυλαία των τελικών στα Play Offs του 2ου Ομίλου στο πρωτάθλημα της Α2 Γυναικών.

Άρης και Πάνθηρες Καβάλας είναι οι ομάδες που θα μονομαχήσουν για την άνοδο στην Α1 Γυναικών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπαίνει στους τελικούς με αβαντάζ 2-0 στις νίκες επί του αντιπάλου της από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Ο Άρης ολοκλήρωσε αήττητος το πρωτάθλημα έχοντας κερδίσει τους Πάνθηρες Καβάλας στο Αλεξάνδρειο την 5η Αγωνιστική με 87-80, ενώ επικράτησε του αντιπάλου του και στο κλειστό της Καλαμίτσας την 16η Αγωνιστική με 81-64.

Από την άλλη οι Πάνθηρες Καβάλας είναι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει φέτος τον Άρη σε επίσημο παιχνίδι, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά για το Κύπελλο της Α2 Γυναικών. Οι Πάνθηρες είχαν επικρατήσει του Άρη στα ημιτελικά της διοργάνωσης με 74-63 στο Αλεξάνδρειο και ήταν τελικά η ομάδα που κατέκτησε και το τρόπαιο.

Στα ημιτελικά των Play Offs ο Άρης απέκλεισε τον Πιερικό Αρχέλαο και οι Πάνθηρες Καβάλας το Πανόραμα.

Ο αγώνας θα καλυφθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube και πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει στις τέσσερις νίκες.

Αλεξάνδρειο 19.30 Άρης-Πάνθηρες Καβάλας Νικολαϊδης-Μελανίδης-Σιούλας (Σακελλαρίου)