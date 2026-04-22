Πονσαρνάου: «Ομάδα με μεγάλη πρόοδο ΠΑΟΚ»

Ο Χάουμε Πονσαρνάου μοιράστηκε τις σκέψεις του με φόντο τους τελικούς με τον ΠΑΟΚ και χτύπησε… καμπανάκι, καθώς στάθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει ο «Δικέφαλος» το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθουμε καλά. Μπορεί να μην είμαστε ακόμη στο 100%, αλλά με τη δουλειά αυτών των ημερών εξελισσόμαστε θετικά. Έχουμε την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ο Χίλιαρντ προπονήθηκε λίγο. Όλα προχωρούν ικανοποιητικά ώστε να μπορέσουμε να τον δούμε στο γήπεδο»

«Ήταν μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για πάντα. Έχουμε την προσδοκία ότι θα είναι ξανά κάτι όμορφο, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι μετά από αυτό το ματς, θα υπάρχουν ακόμα 40 λεπτά που θα πρέπει να παίξουμε στη Bilbao Arena. Αυτό μας δίνει μεγάλο κίνητρο.

Σεβόμαστε πάρα πολύ την πρόοδο που έχουν σημειώσει. Με τον προηγούμενο προπονητή προσπαθούσαν να έχουν μια ουσία πιο ομαδικού παιχνιδιού. Τώρα, το ομαδικό παιχνίδι αναδεικνύεται μέσα από τις ατομικές τους ικανότητες, οι οποίες όμως είναι οργανωμένες, καλά μελετημένες και διαθέτουν δυναμισμό. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μονάδες, αλλά και τη συνολική τους λειτουργία. Είναι μια ομάδα που έχει μεγαλώσει και στην αμυντική της λειτουργία, οπότε θα πρέπει να επιτεθούμε ως σύνολο»

Για το αν υπάρχει φαβορί, αλλά και για την ψυχολογία της ομάδας του:

«Στο τέλος, αν δεις την προϊστορία της διοργάνωσης, ποτέ δεν έχει κερδίσει η ίδια ομάδα και νομίζω πως ποτέ δεν έχει πάρει τον τίτλο η ομάδα που έπαιξε το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Υπάρχουν πολλά στατιστικά, αλλά είμαστε εδώ για να τα σπάσουμε και να το ζήσουμε στο 100%. Μας εξιτάρει το γεγονός ότι θα παίξουμε τα δεύτερα 40 λεπτά στο σπίτι μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αγώνα, 80 λεπτών ή και περισσότερο. Τα πρώτα 40 λεπτά παίζονται εκεί (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και μακάρι να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να παίξουμε καλά, είναι κρίσιμο να παλεύουμε κάθε κατοχή, κάθε δράση, στο 100%.

Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και θέληση να τα πάμε καλά. Η πρόκληση είναι να μην πέσουμε στις “παγίδες” που κρύβει αυτό το περιβάλλον, όπου το μυαλό είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό»