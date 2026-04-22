Αυτό δεν το έχει ξανακάνει!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που κόντρα στην Μονακό παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και πλέον βρίσκεται απέναντι σε μια τεράστια πρόκληση.

Ουσιαστικά, για τον Παναθηναϊκό, η regular season ολοκληρώθηκε χθες βράδυ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, με τον καλύτερο τρόπο, κόντρα στην Μονακό, πήρε την νίκη, «σφράγισε» την 7η θέση της κατάταξης και «έπεσε» πάνω στην Βαλένθια.

Στην ομάδα… έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, την ομάδα που έθελξε την πλειοψηφία των φιλάθλων με το μπάσκετ που έπαιξε στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και την ομάδα που πλέον έχει στον πάγκο της τον κορυφαίο τεχνικό της EuroLeague.

Το έχουμε ξαναπεί αλλά μιας και κάνουμε ένα… μίνι ταμείο της μέχρι τώρα πορείας, ο Παναθηναϊκός με τη χθεσινή του εικόνα κατάφερε για μία ακόμα φορά να αποδείξει σε όλους πόσο πολύ έχει αδικήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Κατάφωρα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα για play in. Δεν είναι ομάδα για να τερματίζει 7η. Δεν είναι ομάδα για να μην έχει πλεονέκτημα έδρας. Οι «πράσινοι» το προηγούμενο καλοκαίρι «χτίστηκαν» για να βρεθούν στην τετράδα (αν όχι στις δύο πρώτες θέσεις) και να παίξουν για την πρόκρισή τους στο Final-4 του Telekom Center Athens με πλεονέκτημα έδρας.

Προς το παρόν δεν τα κατάφεραν. Και λέμε προς το παρόν γιατί ο Παναθηναϊκός παρά την κάκιστη φετινή του πορεία έχει ακόμα στα χέρια του την τύχη του. Με μία νίκη στα επόμενα δύο ματς της ερχόμενης εβδομάδας στην Ισπανία παίρνει το πλεονέκτημα της έδρας και πάει για μια τεράστια ανατροπή.

Προσωπική άποψη και πιθανότατα unpopular. Η Βαλένθια δεν είναι η ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό 5 φορές σε μια σεζόν. Οι «πράσινοι» έχουν ηττηθεί ήδη δύο φορές και μάλιστα «πεντακάθαρα» και πλέον θα είναι πιο «διαβασμένοι», πιο υποψιασμένοι και πιο έτοιμοι γι αυτό που θα συναντήσουν μπροστά τους. Την ίδια στιγμή καταλυτικό ρόλο στην τελική έκβαση της σειράς θα παίξει και το πως θα την αντιμετωπίσει η Βαλένθια. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη… χαρά του παιχνιδιού χωρίς πίεση, ή πλέον μπαίνοντας στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν η Βαλένθια θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί την πίεση που έρχεται μαζί με μια τέτοια σειρά;

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ έδειξε ότι κάτι έχει αλλάξει στο μυαλό του Αταμάν και των παικτών του. Το τάιμ άουτ στο δεύτερο λεπτό, η ένταση και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο Τούρκος τεχνικός, το ανοικτό rotation και το γεγονός πως είχε χρησιμοποιήσει 10 παίκτες στο 12ο λεπτό λέει πολλά. Όπως πολλά λέει και η εμφάνιση των Σορτς, Ρογκαβόπουλου και Φαρίντ. Τριών παικτών που στο τελείωμα της σεζόν μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί για τους «πράσινους». Και οι λόγοι είναι ευνόητοι.

Όπως και να το κάνουμε όταν μια ομάδα τερματίζει δεύτερη και αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση από την ομάδα που τερμάτισε 7η και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Οι Ισπανοί διαθέτουν εξαιρετικό προπονητή, πάρα πολύ καλό σύνολο, έχουν παίξει μπασκετάρα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη Βαλένθια. Μόνο να σεβαστεί.

Και το μεγαλύτερο «όπλο» του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι πως έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, να κατακτήσει το 8ο ευρωπαϊκό από την 7η θέση! Και να δώσει πολλές απαντήσεις, κλείνοντας πολλά στόματα.

ΥΓ1: Η αλαζονεία και τα… παραμύθια στο τέλος πάντα πληρώνονται.