Zίζιτς: «Ο Αλιμπίγιεβιτς ο λόγος που πήγα στην Μπεσίκτας, στόχος μας η Euroleague»

Ο Άντε Ζίζιτς σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στην Μπεσίκτας και την παρουσία της στους τελικούς του Eurocup κόντρα στην Μπουργκ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στην Μπεσίκτας: «Μετά από επτά χρόνια στην Euroleague και τρία χρόνια στο NBA, αυτή ήταν η πρώτη μου σεζόν στο Eurocup. Είναι σίγουρα διαφορετική και διασκεδαστική. Μπορώ να πω ότι, όσον αφορά τη μορφή, είναι πιο δύσκολη από την Euroleague λόγω του format.

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να είσαι πλήρως συγκεντρωμένος σε δύο παιχνίδια. Κάναμε καλή δουλειά κατά τη διάρκεια της σεζόν, τερματίσαμε πρώτοι και παίξαμε μόνο ένα παιχνίδι αποκλεισμού. Υπό αυτή την έννοια, είχαμε ένα πλεονέκτημα, αλλά σε αυτό το σύστημα, όλα είναι πιθανά».

Για τον λόγο που επέλεξε την τουρκική ομάδα: «Μου αρέσει πολύ ο προπονητής Αλιμπίγιεβιτς. Είναι σε αυτόν τον χώρο εδώ και πολύ καιρό και έχει σημειώσει επιτυχία όπου κι αν έχει εργαστεί. Χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι μαζί του. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, ζει το μπάσκετ 24 ώρες την ημέρα και προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε παίκτη.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει το επίπεδο των παικτών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Τόσο αυτός όσο και ο προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης Μάρκο Σέκουλιτς ήταν από τους κύριους λόγους για τη μεταγραφή μου εδώ. Πιστεύω στο σύστημά τους και απολαμβάνω το μπάσκετ που παίζουμε».

Για τον στόχο της: «Από την αρχή της σεζόν, ο στόχος μας ήταν η πρόκριση στην Euroleague. Δεν το είπαμε απλώς για να το κάνουμε αυτό, το θέλουμε πραγματικά. Αυτή η ομάδα χτίστηκε για να κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά βλέπουμε πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι οπαδοί μας.

Ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, έχουμε μεγάλο αριθμό οπαδών της Μπεσίκτας. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και η υποστήριξη από τους οπαδούς είναι απίστευτη. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να τους δούμε πίσω στην Euroleague».