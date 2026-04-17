Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Έφυγε ο θρυλικός Όσκαρ Σμιντ

Στην θλίψη βυθίστηκε η μπασκετική κονότητα στο άκουσμα της είδησης του θανάτου, ενός από τους πιο χαρισματικούς παίκτες που πέρασαν από τα παρκέ, του θρυλικού Όσκαρ Σμιντ.

Ο κορυφαίος σκόρερ του βραζιλιάνικου μπάσκετ που άφησε εποχή στα 80’s και 90’s άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 17 Απριλίου, σε ηλικία 68 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Όσκαρ Σμιντ ήταν μια από τις εμβληματικότερες μορφές στο παγκόσμιο μπάσκετ, αφού είναι ο κάτοχος του ρεκόρ διάρκειας καριέρας ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, με 29 χρόνια.

Ο Σμιντ, μάλιστα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ψηφίστηκε ως ένας από τους 50 σπουδαιότερους παίκτες της FIBA το 1991, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.

Στις 20 Αυγούστου 2010, ο Σμιτ εισήχθη στο FIBA Hall of Fame, ως αναγνώριση της σπουδαίας αξίας του σε διεθνείς διοργανώσεις και στις 8 Σεπτεμβρίου 2013, εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.