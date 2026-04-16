Μπουντούρη: «Θετικό το πρόσημο για τον Άρη Χολαργού φέτος»

Η σέντερ του Άρη Χολαργού (Α2 Γυναικών), Ελισάβετ Μπουντούρη, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πορεία που πραγματοποίησε ο Άρης Χολαργού φέτος: «Σίγουρα είναι ικανοποιητική η φετινή πορεία. Σίγουρα υπάρχει θετικό πρόσημο, αλλά και αυτή η “πικρία” του ότι δεν περάσαμε στους τελικούς. Πετύχαμε τον στόχο που είχαμε να πάμε καλύτερα από την περσινή χρονιά, είναι καλύτερη η πορεία μας».

Για το τι κρατάει από τη φετινή σεζόν: «Από κάθε χρονιά κρατάμε και τα καλά και τα κακά. Εγώ αυτό που κρατάω είναι, αρχικά, οι άνθρωποι που γνωρίζεις σε κάθε ομάδα. Και τις καλές και τις κακές μου στιγμές τις κρατάω όμως, γιατί απ’ όλα μαθαίνεις κάτι. Όλα χρειάζονται και όλα υπάρχουν τόσο στη ζωή όσο και στον αθλητισμό».

Για το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα: «Σίγουρα είχαμε καλό κλίμα, περνούσαμε καλά, τα είχαμε βρει μεταξύ μας. Ήμασταν καινούργια ομάδα, “χτιστήκαμε” από τον προπονητή μέχρι τις παίκτριες. Θέλαμε τον χρόνο μας στην αρχή, αλλά μετά “δεθήκαμε”. Έβγαινε και μες στο γήπεδο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σπάνιο να συμβαίνει αυτό σε ομάδες, ειδικά όταν πρωταγωνιστούν στην κατηγορία. Όταν υπάρχει η πίεση και το άγχος είναι δύσκολο να ισορροπούν όλα αυτά, αλλά το είχαμε βρει καλά εμείς. Είχε πολλή πλάκα η χρονιά γενικά».

Για τη φετινή διαφοροποίηση των κατηγοριών: «Μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας στη Women Elite League, αλλά εγώ πιστεύω πως θα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον τώρα. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλες τις ομάδες. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και η Women National League θα είναι εξίσου ανταγωνιστική, γιατί θα συμμετέχουν και ομάδες από τη φετινή Α2 οι οποίες υποβιβάστηκαν».