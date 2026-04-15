Κατσίβελης: «Στο τέλος μίλησε η σκληράδα, δώσαμε ό,τι είχαμε για αυτή την πρόκριση»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης ανέλυσε τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ στο Final Four του BCL.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Cosmote TV":

«Το θέλαμε πραγματικά. Παίξαμε πολύ σκληρά, ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Η Μπανταλόνα είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Στο τέλος μίλησε η σκληράδα, βάλαμε τα κορμιά μας στο γήπεδο. Δώσαμε ό,τι είχαμε για αυτή την πρόκριση.

Όλη η χρονιά, όλη η προσπάθεια, κατέληγε σε αυτό το παιχνίδι. Πήραμε το πλεονέκτημα. Όσο κακή εμφάνιση κι αν κάναμε στην Ισπανία μετρούσε το τελευταίο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό προετοιμάζαμε όλη την εβδομάδα.

Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Είναι κρίμα να μην παίζουμε μπροστά σε αυτόν τον λαό στο Final Four, ελπίζω να είναι δίπλα μας και στην Ισπανία και θα κάνουμε τα πάντα για αυτούς».