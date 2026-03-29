Η μαφία έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, το Μαρούσι όμως αντιστέκεται και δεν λέει να… πεθάνει! Νίκη-δήλωση μέσα στον Ηρακλή (72-91) και πλέον η υπόθεση παραμονή δυσκολεύει για τον Λιόλιο και σύσσωμη τη μαφία του ελληνικού μπάσκετ που εκτέθηκαν σε πανελλήνια μετάδοση.

Νίκη «οξυγόνο» για το Μαρούσι μετά από τρεις διαδοχικές ήττες στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην κατηγορία. Κόντρα σε μια εχθρική διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο το Μαρούσι στάθηκε όρθιο και εκμεταλλευόμενο και την αστοχία του Ηρακλή (7/34 τρίποντα συνολικά) πήρε το διπλό που το ανεβάζει στο 5-17. Στις ίδιες νίκες και ο Πανιώνιος με ματς λιγότερο (5-16), ενώ η Καρδίτσα είναι ένα βήμα πιο πάνω (6-15). Αντίθετα, ο Ηρακλής υποχώρησε στο 8-13, παραμένοντας όμως στην 8η θέση.

Στην επόμενη αγωνιστική (24η) ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας με τον Πανιώνιο (4/4, 16:00) και παρεμβάλλεται ο κρίσιμος προημιτελικός στο Ιβανώφειο για την ENBL (1/4), ενώ το Μαρούσι θα κάνει το υποχρεωτικό του ρεπό.

Για τους νικητές, που είχαν εκτός εξάδας ξένων τον Τζόρνταν Κινγκ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Ουόκερ με 20 πόντους και ακολούθησαν ο Λόντον Περάντες με 17 πόντους και ο Τζακόρεϊ Ουίλιαμς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Κομβική και η παρουσία του Σίλβιο Ντε Σόουζα στις δύο ρακέτες με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, που είχαν 21/61 σουτ ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις πρόσθεσε 15 πόντους.

Έφτασε στο +8 ο Ηρακλής, απάντησε και προσπέρασε το Μαρούσι

Ο Ηρακλής μπήκε με μεγαλύτερη στόχευση και με καλύτερη κυκλοφορία, όμως το Μαρούσι έμενε κοντά (9-9) με τα τρίποντα των Ουόκερ (2) και Ρέινολντς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό και με τους Μωραΐτη και Φάντερμπερκ πήγαν στο 16-9. Το Μαρούσι είχε απαντήσεις και «χτυπώντας» στη ρακέτα με τους Χατζηδάκη και Ουίλιαμς μείωσε σε 21-19, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 26-21.

Σε κάθε προσπάθεια των γηπεδούχων να ξεφύγουν (32-24) το Μαρούσι έβρισκε λύσεις και με τους Περάντες και Ντε Σόουζα πλησίασε στον πόντο (33-32). Με κλέψιμο και λέι απ ο Πάπας έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του με 34-36, ενώ ο Ρέινολντς με τρίποντο έγραψε το 41-46. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο οριακό 47-48, στη διάρκεια του οποίου ο Ηρακλής είχε εκτελέσει 21 περισσότερες βολές από το Μαρούσι (20/27 - 6/6), ενώ παράλληλα οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι πίσω από τα 6,75μ. (3/15τρ.).

Άστοχος ο Ηρακλής, πήρε το πολύτιμο διπλό το Μαρούσι

Χάρη σε σερί 0-7 οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 47-55, όμως ο Ηρακλής επέστρεψε με δύο σερί τρίποντα των Τσιακμά και Καμπουρίδη (57-58). Το Μαρούσι έδειξε ανθεκτικότητα και βγάζοντας αντίδραση έμεινε μπροστά με τον Περάντες (59-64) να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα, ενώ ο Ουόκερ με τρίποντο σημάδεψε το 59-69 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Ηρακλής έδειχνε ασύνδετος, χωρίς καλή επικοινωνία (14λ.), αλλά και άστοχος (5/27τρ.), όμως ο Σμιθ έδωσε μια ανάσα (63-69). Αυτή όμως αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς οι Ουίλιαμς και Ντε Σόουζα έκαναν… πάρτι στη ρακέτα και με διαδοχικούς πόντους έστειλαν την ομάδα τους στο +16 (63-79 στο 35’). Το σερί των φιλοξενούμενων ανέβηκε ως το 0-14 για το 63-83, με τον Έντλερ-Ντέιβις να μειώνει με δύο σερί τρίποντα σε 69-83 (37’), αλλά τον χρόνο να κυλάει οριστικά υπέρ του Αμαρουσίου.

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Χατζημπαλίδης

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.