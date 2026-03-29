Τα δίνει όλα το σύστημα Λιόλιου: 27-6 βολές στο… ημίχρονο στο Ηρακλής-Μαρούσι!

Σε ματς που κρίνει την κατηγορία ο Λιόλιος παίζει τα ρέστα του με Τσαρούχα, Χριστινάκη και Χατζημπαλίδη να ξεφτιλίζονται σε πανελλήνια μετάδοση!

Η ΕΟΚ έχει στόχο τη φετινή σεζόν να υποβιβαστεί το Μαρούσι κάτι που το έχει ανακοινώσει και στους ανθρώπους της ομάδας.

Σε πανελλήνια μετάδοση μάλιστα η Βάσω Τσαρούχα μαζί με τον Χριστινάκη έχουν αναλάβει δράση.

Στο πρώτο μέρος ο Ηρακλής ήταν υποτονικός και το Μαρούσι σε εξαιρετική μέρα αλλά οι διαιτητές έχουν συγκρατήσει τη διαφορά με… διαιτητικά όργια.

Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος τελείωσε με 27-6 βολές υπέρ του Ηρακλή χωρίς όμως μόνο οι βολές να αποτελούν τους λόγους που… γελούσαν στο Μαρούσι με όσα συμβαίνουν στο παρκέ.