Η ΕΟΚ έχει βάλει μεγάλο στόχο τον υποβιβασμό του Αμαρουσίου κι είναι κοντά στην επίτευξή του, η Μύκονος με 44 βολές (Καρπάνος, Κατραχούρας, Λεβεντάκος) πέρασε από την έδρα των βόρειων προαστίων (103-94) και πλησιάζει στα πλέι οφ. Σούπερ Ρέι, Κάναντι για τους νικητές.

Η ΕΟΚ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να ολοκληρώσει το έργο της την φετινή σεζόν. Η Μύκονος πέρασε από το Μαρούσι (103-94) εκτελώντας 44 βολές, με τους Καρπάνο, Κατραχούρα και Λεβεντάκο να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους, για να εκπληρώσουν τον στόχο του Βαγγέλη Λιόλιου.

Πλέον η ομάδα του νησιού με το διπλό στο κλειστό του Αγίου Θωμά ανέβηκε στο 8-12 και συνεχίζει την μάχη για την παρουσία της στα play-off, με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να πέφτει στο 4-17.

Με το σκορ στο 92-95 και ένα λεπτό να μένει για το φινάλε οι διαιτητές της αναμέτρησης χρέωσαν τον Πάπας με επιθετικό φάουλ δίνοντας την ευκαιρία στον Χέσον να οδηγηθεί στην γραμμή των βολών, με τον Άγγλο να ευστοχεί και στις δυο γέρνοντας την πλάστιγγα της νίκης προς την ομάδα του.

Ο Κέντρι Ρέι έκανε την ζημιά στην άμυνα του Αμαρουσίου, με τον Αμερικανό να μετρά 22 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Άπλμπι να κάνει φοβερό δεύτερο μέρος με 24 πόντους και 10 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία του Κάναντι με 16 πόντους, καθοριστικός ο Χέσον με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά Ουόκερ και Κινγκ σκόραραν απο 19 πόντους ο καθένας, με τον Σάλας να συμπληρώνει 13 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Βρήκε ρυθμό στην επίθεση και πήρε διαφορά το Μαρούσι

Με τρίποντα των Ρέι και Ουόκερ μπήκαν οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα (3-3), με τον Ντε Σόουζα να δίνει σκορ από την ρακέτα για το Μαρούσι που είχε βρει επιθετικό ρυθμό (11-10 στο 3’). Ο Πάπας έστειλε την διαφορά στο +4 (14-10 στο 4’), με τους γηπεδούχους να ελέγχουν τον ρυθμό και τον Σάλας να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (6π.) για το +7 (20-13) του Αμαρουσίου. Η Μύκονος ήταν νωθρή αμυντικά, κυνηγούσε διαρκώς το σκορ, με τον Κινγκ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης και τον Ουίλιαμς να δίνει διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 29-19).

Διατήρησε το προβάδισμα του το Μαρούσι παρά την αντίδραση της Μυκόνου

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, με την Μύκονο να βγάζει μια μίνι αντίδραση μειώνοντας στο -4 (34-30) με τον Κάναντι στο 12’. Το Μαρούσι έτρεξε σερί 5-0 για να ανεβάσει ξανά την διαφορά του στο +9 (39-30 στο 14’), με τον Ρέι να παίζει μόνος του για την ομάδα του νησιού (11π.) ρίχνοντας την διαφορά στο καλάθι (41-39 στο 16’). Το σύνολο των Δυτικών Προαστίων διατηρούσε το προβάδισμα του (44-39 στο 18’), με τους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να ανεβάζουν την ένταση στην άμυνα τους φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (44-44 στο 18’). Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε το Μαρούσι στο +6 (52-46), με τους Πάπας και Ρέινολντς να εκτελούν από τα 6.75μ.

Ο Άπλμπι «σκότωσε» το Μαρούσι από τα 6.75μ έφερε… τούμπα το ματς η Μύκονος

Με γρήγορο 5-0 του Ρέι μπήκε η Μύκονος στο δεύτερο μέρος (52-51), με τον Κάναντι να βάζει σε ρόλο οδηγού την ομάδα του νησιού (54-55 στο 22’). Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, με τον Απλμπι να στέλνει το προβάδισμα για την ομάδα του στο +4 (54-58 στο 24’). Η Μύκονος είχε φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα της, ο Χέσον έδινε σκορ μέσα από την ρακέτα, με τον Απλμπι να βρίσκεται σε φοβερό βράδυ, στέλνοντας την διαφορά για πρώτη στο +9 (65-74 στο 28’). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στο +9 (68-77), με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν τον ρυθμό.

Η Μύκονος «βύθισε» το Μαρούσι και φουλάρει για τα play-off

Καλαϊτζάκης και Ρέινολντς μείωσαν σε 71-77 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με το Μαρούσι να έχει σφίξει την άμυνα του σε σχέση με την 3η περίοδο. Ο Κάναντι έδινε λύσεις για την Μύκονο, με τον Αμερικανό γκαρντ να διατηρεί το προβάδισμα της ομάδας του (73-81 στο 34'). Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου ήλεγχαν τον ρυθμό, με τον Κάναντι να δίνει διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+11, 75-86 στο 35'), με τον Κινγκ να μειώνει στο -8 (80-88 στο 36'), διατηρώντας τις ελπίδες του Αμαρουσίου ζωντανές. Ο Πάπας με τρίποντο ροκάνισε την διαφορά στο στο -6 (85-91 στο 38'), με τον Ουόκερ να διαμορφώνει με λέι-απ το 87-91. Ο Απλμπι έδωσε σκορ για την Μύκονο από την γραμμή της φιλανθρωπίας, με τον Ρέινολντς να μειώνει σε 89-93. Ο Ρέι με καθοριστικό καλάθι διαμόρφωσε το 89-95 1:20' πριν το φινάλε, με τον Ουόκερ να στέλνει την διαφορά στην μια κατοχή με 3/3β. (92-95). Ο Χέσον κέρδισε το φάουλ από τον Πάπας, με τον Άγλλο να γράφει το 92-97 ένα λεπτό πριν το τέλος, την ώρα που ο Ουόκερ έκανε λάθος στην επόμενη επίθεση του Αμαρουσίου. Ρει και Μουρ έγραψαν το 92-100, με την Μύκονο να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό, «βυθίζοντας» το Μαρούσι στην Α2.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-46, 68-77, 94-103.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης.