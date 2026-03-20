Με ανατροπή από το -15 και με εκπληκτικούς τους Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75, επιστρέφοντας στις νίκες και αγκαλιάζοντας ακόμα πιο σφιχτά το πλεονέκτημα έδρας.

Με τη νίκη της αυτή η Φενέρ επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 23-9, με το οποίο παραμένει στην κορυφή της Euroleague και σε απόσταση τριών νικών από την 5η θέση. Από την άλλη, η Αρμάνι υποχώρησε στο 16-16 και παραμένει μία νίκη πίσω από την πρώτη δεκάδα, που οδηγεί στα play off και στα play in της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος έβαλε 23 πόντους και πρωταγωνίστησε στην ανατροπή του δευτέρου ημιχρόνου. Σπουδαία συμβολή είχε σε αυτή τη δουλειά και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 16 πόντους και 4 ασίστ (μαζί με 5 λάθη), ενώ τους 16 πόντους έφτασε και ο Νάντο Ντε Κολό. Για την Αρμάνι ξεχώρισε ο Αρμόνι Μπρουκς με 22 πόντους, ενώ ο Μάρκο Γκούντουριτς πρόσθεσε 15.

Στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 33η και 34η αγωνιστική η Φενέρ παίζει αρχικά εκτός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/3, 19:30) κι έπειτα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας (27/3, 19:45). Αντίστοιχα η Αρμάνι παίζει αρχικά στο Μονακό (24/3, 20:00) και δύο ημέρες μετά εντός έδρας το ιταλικό ντέρμπι με τη Βίρτους Μπολόνια (26/3, 21:30).

Ως το +15 η Αρμάνι με τον Μπρουκς

Δυνατά μπήκε στην αρχή η Αρμάνι (0-6) και με πολυφωνία στην επίθεση διατήρησε το προβάδισμα (9-13). Η Φενέρ έψαχνε τα πατήματά της και κατάφερε να προσπεράσει με τον Σίλβα (14-13), αλλά οι Μπρουκς και ΛεΝτέι ανέλαβαν δράση, κλείνοντας έτσι την πρώτη περίοδο στο 17-23.

Ο Μπρουκς συνέχισε το προσωπικό του... σόου και φτάνοντας τους 15 πόντους έφερε την Αρμάνι στο +15 (19-34), με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παίρνει άρον-άρον τάιμ άουτ. Ο Χόρτον-Τάκερ προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα του (24-35) και οι Σίλβα - Μπιρτς κατέβασαν τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο στο τέλος του ημιχρόνου (29-37) στη διάρκεια του οποίου οι δύο ομάδες έχαναν τα τρίποντά τους (2/15 - 4/15).

Το... καθάρισαν Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν

Η τρίτη περίοδος είχε την υπογραφή του Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος βάζοντας 8 πόντους και μαζί με τη βοήθεια του Μπόλντγουιν, έβαλαν τη Φενέρ μπροστά με 43-41 και με σερί 12-0. Οι φλοξενούμενοι έκαναν λάθη, ήταν άστοχοι και δύο τρίποντα από Χόρτον-Τάκερ και Ντε Κολό έγραψαν το 51-46, ενώ ο Μπόλντγουιν σημάδεψε με λέι απ το 57-52 του δεκαλέπτου.

Στα πρόθυρα διψήφιας διαφοράς έφτασε με τον Χόρτον-Τάκερ η Φενέρ (63-54), που είχε πλέον ανακάμψει και έλεγχε το παιχνίδι. Ο Έλις με προσωπικές ενέργειες κράτησε ζωντανή την Αρμάνι (69-65 στο 37'), όμως οι πρωταγωνιστές των γηπεδούχων, Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν έγραψαν το 74-65 στο 38', βάζοντας την υπογραφή τους στη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας τους. Με τρίποντο ο Μπρουκς έδωσε μια ελπίδα, όμως ο Ντε Κολό απάντησε άμεσα και ο Χόρτον-Τάκερ ξανά έκανε από κοντά το 79-71 στα 29'' πριν το φινάλε, τελειώνοντας εκεί το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.