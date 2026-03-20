Ένας φίλαθλος κάνει ντου σε αθλητή, ποια ποινή θα του είχε επιβληθεί;

Μία αγωνιστική στον Εβαν Φουρνιέ για την βίαιη αντίδρασή του μόλις είδε φίλαθλο να του κάνει τη χειρονομία με τα σηκωμένα δάχτυλα. Αν ήταν αντίστροφοι οι ρόλοι θα έμοιαζε νορμάλ η ποινή ή… χάδι;

Χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ. Το πιο αδιάφορο ντέρμπι που θα μπορούσε να υπάρξει στο μεταξύ. Είτε χάσει 50 πόντους ο Ολυμπιακός, είτε νικήσει τόσους, δεν αλλάζει τίποτα. Η πρωτιά έχει κριθεί, άρα καλό θα του κάνουν θα ξεκουραστεί κιόλας. Μην ασκήσει έφεση η ΚΑΕ του λιμανιού, για να αυξηθεί η ποινή.

Ο Γάλλος αυτό που έκανε ήταν ξεκάθαρο: Είδε φίλαθλο του Πανιώνιου στο ματς της Γλυφάδας, να του κάνει τη γνωστή χειρονομία με τα δάχτυλα από τις θέσεις δίπλα στο παρκέ. Όρμησε σαν ταύρος που είδε κόκκινο πανί και ευτυχώς τον συγκράτησαν οι συμπαίκτες του.

Αυτή η αντίδραση σε μια χειρονομία, έφερε ποινή μιας αγωνιστικής. Κι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Το εύλογο ερώτημα είναι τι θα είχε συμβεί σε περίπτωση που αντιστραφούν οι ρόλοι.

Ειδικά με τον Φουρνιέ, έχουμε δει αθλητή να κάνει χυδαία χειρονομία σε χιλιάδες κόσμου. Αν λοιπόν τότε, ένας φίλαθλος ορμούσε προς το μέρος του και τον συγκρατούσαν, θα λέγαμε πως είναι φυσιολογική μια ποινή απαγόρευσης εισόδου του στο γήπεδο για ένα ματς;

Θα είχε κατηγορηθεί με το νέο αθλητικό νόμο, θα είχε συλληφθεί, πιθανότατα θα κατέληγε στη φυλακή για κάποιο διάστημα. Παράλληλα, θα του επέβαλλαν να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του όποτε η ομάδα του έπαιζε αγώνα.

Την ίδια ώρα, η ίδια του η ομάδα θα του επέβαλλε τιμωρία αφαίρεσης διαρκείας και αποβολή απ’ το γήπεδο πιθανότατα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Φουρνιέ «απάντησε» σε μια χειρονομία και ο φίλαθλος διαβάζει να γράφουν όλοι «καλά έκανε» και «είμαι μαζί του». Όταν ο Φουρνιέ έκανε χειρονομία ο ίδιος, κανείς δεν έγραφε πως έπρεπε να αντιδράσουν οι φίλαθλοι και «μαζί με τους φιλάθλους». Και τότε οι φίλαθλοι έφταιγαν.

Η υπεράσπιση κάποιου λόγω της φανέλας που φοράει, δεν τον καθιστά σωστό. Τον καθιστά βολεμένο, ευνοημένο και χαϊδεμένο. Για τις ίδιες πράξεις, δεν μπορεί η αθλητική ιδιότητα να «αθωώνει» και η φίλαθλη ιδιότητα να καταδικάζει.