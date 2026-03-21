Elite League: Ματσάρα στα Ιωάννινα - Εντός έδρας με τους Μαχητές η Δόξα Λευκάδας

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) με την διεξαγωγή της 28ης αγωνιστικής.
Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας, με την ομάδα της Ηπείρου να μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες κυνηγώντας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Δόξα Λευκάδας υποδέχεται τους Πειραματικό Μαχητές, με την ομάδα του νησιού να τρέχει νικηφόρο σερί έξι αγώνων.
Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)
Σάββατο 21 Μαρτίου
17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)
17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)
18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)
Κυριακή 22 Μαρτίου
17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)
Δευτέρα 23 Μαρτίου
18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Αιγάλεω