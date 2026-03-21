Elite League: Ματσάρα στα Ιωάννινα - Εντός έδρας με τους Μαχητές η Δόξα Λευκάδας

Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας στο ντέρμπι της 28ης αγωνιστικής στην Elite League, με την Δόξα Λευκάδας να φιλοξενεί τους Πειραματικό Μαχητές.

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) με την διεξαγωγή της 28ης αγωνιστικής.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας, με την ομάδα της Ηπείρου να μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες κυνηγώντας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Δόξα Λευκάδας υποδέχεται τους Πειραματικό Μαχητές, με την ομάδα του νησιού να τρέχει νικηφόρο σερί έξι αγώνων.

Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)

Σάββατο 21 Μαρτίου

17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)

18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)

Κυριακή 22 Μαρτίου

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)

Δευτέρα 23 Μαρτίου

18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω