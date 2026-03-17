Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Σέλτικς και Λέικερς

Οι «Λιμνάνθρωποι» έφτασαν τις έξι σερί νίκες, ενώ ασταμάτητοι είναι και οι Μπόστον Σέλτικς, που έκαμψαν την αντίσταση των Φοίνιξ Σανς, με τους Χοκς να παίρνουν την ντερμπάρα κόντρα στους Μάτζικ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ατλάντα Χοκς - Ορλάντο Μάτζικ 124-112
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 117-125
Μπόστον Σέλτικς - Φοίνιξ Σανς 120-112
Μπρούκλιν Νετς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 95-114
Σικάγο Μπουλς - Μέμφις Γκρίζλις 132-107
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς 129-111
Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 92-100
Λος Άντζελες Κλίπερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 115-119