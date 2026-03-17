Οι Χοκς νίκησαν τους Μάτζικ και έβαλαν «φωτιά» στη μάχη για τα playoffs

Οι Ατλάντα Χοκς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ (124-112), φουντώνοντας την μάχη για την 6η θέση και την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν από την αρχή του αγώνα με ορμή και προηγήθηκαν με 34-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 17 πόντων (67-50).

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 37-33, ανέβασαν την διαφορά στο +25 (105-80), με τους Μάτζικ, απλά να μειώνουν το σκορ στην τέταρτη περίοδο.

Με αυτή τη νίκη οι Χοκς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 37-31 και πλησίασαν τους Μάτζικ σε απόσταση μιας νίκης (38-29), βάζοντας «φωτιά» στην μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

O Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ με 41 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ατλάντα Χοκς, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ έχοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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