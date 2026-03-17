Οι Ουόριορς άλωσαν την έδρα των Ουίζαρντς - Ολιγόλεπτη συμμετοχή για Γιούρτσεβεν

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πέρασαν από την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 125-117.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν κατέγραψε την δεύτερη συμμετοχή του στην επιστροφή του στο ΝΒΑ, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ωστόσο να βρίσκεται στο παρκέ για μόλις 2 λεπτά έχοντας δύο πόντους και μια ασίστ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ουόριορς είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, όμως οι Ουίζαρντς διατηρούσαν επαφή με το σκορ, δυσκολεύοντας τους «Πολεμιστές» μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Στιβ Κερ, όμως είχε τις απαντήσεις και έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την Ουάσινγκτον, δεδομένων και των πολλών απουσιών που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Ουόριορς.

O Κρίσταπς Πορζίνγκις με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουόριορς, με τον Τράε Γιάνγκ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς, έχοντας 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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