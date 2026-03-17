Ήττα για τους Μάβερικς - Στα... ρηχά ο Πουλακίδας

Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν στην έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς (129-111), με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Ο ομογενής γκαρντ στις δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση των Μάβερικς, κινήθηκε στα ρηχά, αφού σε 18 λεπτά συμμετοχής είχε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με 1/5 τρίποντα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Πέλικανς κυριάρχησαν απέναντι στους Μάβερικς από το ξεκίνημα της αναμέτρηση και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

O Zάιον Ουίλιαμσον με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους ηττημένους έχοντας 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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