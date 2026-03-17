Ασταμάτητοι οι Σέλτικς μετά την επιστροφή του Τέιτουμ

Οι Μπόστον Σέλτικς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους μετά την επιστροφή του ηγέτη τους στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας και των Φοίνιξ Σανς με 120-112.

Οι Σέλτικς, βρήκαν σθεναρή αντίσταση από την ομάδα του Φοίνιξ, όμως στα κρίσιμα σημεία βρήκαν τις λύσεις και πανηγύρισαν τη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 45-23.

Οι «Κέλτες» είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Τζέιλεν Μπράουν που σημείωσε 41 πόντους, έχοντας ακόμη 7 ριμπάουντ και 6 ασίσ, με τον Τέιτουμ να ακολουθεί με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους Φοίνιξ Σανς, που έπεσαν στο 39-29 χάνοντας έδαφος στην μάχη εισόδου στα playoffs, ξεχώρισε ο Ντέβιν Μπούκερ με 40 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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