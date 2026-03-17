Οι Μπουλς ισοπέδωσαν τους Γκρίζλις με τρομερό Γκίντι

Ο Αυστραλός γκαρντ κατέγραψε ένα εκπληκτικό triple double οδηγώντας τους Σικάγο Μπουλς στη νίκη με 132-107.

Οι «Ταύροι» μπήκαν αφηνιασμένοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήραν γρήγορα μεγάλη διαφορά, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη απέναντι στους Γκρίζλις που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπουλς ήταν ο Τζος Γκίντι, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 16 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ, καταγράφοντας ένα γεμάτο triple double.

Για τους Γκρίζλις, που αγωνίστηκαν ξανά με αρκετές απουσίες, ξεχώρισε ο Σέντρικ Κάουαρντ, που σημείωσε 17 πόντους, έχοντας στο ενεργητικό του και πέντε ασίστ.

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