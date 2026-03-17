Το τρένο των Λέικερς πέρασε και από το Χιούστον - Έκτη σερί νίκη με Λούκα για ΜVP!

Ο Λούκα Ντόντσιτς με ακόμη μια εμφάνιση για... MVP οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στην έκτη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς με 100-92.

Οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση και πλέον έχουν εδραιωθεί στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 43-25, ρίχνοντας τους Ρόκετς στο 41-26, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τα ξημερώματα της Πέμπτης (Ελλάδος).

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος για τους Λέικερς, με τον Όστιν Ριβς να κάνει τρομερή δουλειά στην άμυνα, πάνω στον Κέβιν Ντουράντ έχοντας 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Οι Λέικερς ήταν ανώτεροι στο πρώτο δωδεκάλεπτο όπου προηγήθηκαν με 28-29, όμως οι Ρόκετς έκαναν επί μέρους 29-22 στην δεύτερη περίοδο για να κλείσουν το ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (57-51).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι «Λιμνάνθρωποι» έπαιξαν με double team τον Κέβιν Ντουράντ, βραχυκυκλώνοντας όλη την επίθεση των Ρόκετς, με τον KD να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 18 πόντους και 7 λάθη!

Έτσι, οι Λέικερς έκαναν επί μέρους 23-32 στην τρίτη περίοδο και ανέτρεψαν την κατάσταση μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα έξι πόντων (78-84), με τους «Λιμνάνθρωπους» να συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό για να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

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