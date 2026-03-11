Αντεμπάγιο μετά τους 83 πόντους: «Αναρωτιέμαι τι θα μου έλεγε ο Μπράιαντ»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μετά την ιστορική εμφάνισή του με 83 πόντους, αναρωτήθηκε τι θα του είχε πει ο Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο «έγραψε» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πέτυχε 83 πόντους, πετυχαίνοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Κατάφερε να ανέβει στην δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος είχε πετύχει 81 πόντους. Φυσικά, στην κορυφή παραμένει ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με τους 100 πόντους.

Μιλώντας στο «Five Reasons Sports» μετά από την ιστορική του εμφάνιση, ο Αντεμπάγιο αναρωτήθηκε τι θα του έλεγε ο Μπράιαντ μετά το ματς.

«Aναρωτιέμαι τι θα έλεγε. Όταν βλέπεις κάποιον... προφανώς έχεις δει να πετυχαίνουν 60, 70, αλλά όταν το να πετυχαίνεις 83 και τον προσπερνάς, το μυαλό μου σκέφτεται: “Τι θα μου έλεγε;” Γιατί πάντα ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί του. Πιθανότατα θα έλεγε: “Κάν' το ξανά”. Αλλά είναι μια σουρεαλιστική στιγμή να βρίσκεσαι στην λίστα με κάποιον που θαύμαζες όταν μεγάλωνες» ανέφερε ο αστέρας των Χιτ.