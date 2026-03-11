Ταξίδι-αστραπή στις ΗΠΑ o Νίκος Ζήσης για τον Στογιάκοβιτς!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο μάνατζερ της Εθνικής πήγε στις ΗΠΑ και βρέθηκε με τον 21άχρονο αστέρα του Ιλινόις!

Η Εθνική τα κατάφερε στο ματς της προηγούμενης εβδομάδας με το Μαυροβούνιο και εννοείται ότι έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί στο Παγκόσμιο του 2027. Εννοείται επίσης ότι μας νοιάζει το τώρα, αλλά μας νοιάζει και το μετά. Παρόν και μέλλον δηλαδή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομοσπονδία δεν έχει αφήσει με τίποτα το σοβαρότατο θέμα του Αντρέι Στογιάκοβιτς. Του γιου του τεράστιου Πέτζα, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παίξει στην Εθνική ή στη Σερβία.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής, Νίκος Ζήσης, αμέσως μετά το ματς της Ποντγκόριτσα πήρε το αεροπλάνο και πήγε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον 21άχρονο αστέρα του πανεπιστημίου του Ιλινόις.

Στη συζήτηση, που έγινε, διαπιστώθηκε αυτό, που ήταν ήδη γνωστό: ότι ο νεαρός παίκτης είναι ακόμη αναποφάσιστος. Στην Εθνική υπάρχει αισιοδοξία ότι θα παίξει με τα χρώματά μας, αλλά η τελική απόφαση είναι εκείνη, που μετράει.

Ο Στογιάκοβιτς φέτος στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις έχει 13.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά ματς. Στην Εθνική, αν παίξει, θα παίξει ως Ελληνας, όχι ως νατουραλιζέ.