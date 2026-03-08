Ο Παναθηναϊκός με αγωνιστικό μπάτζετ 42 εκατομμυρίων μετά από 21 χρόνια είδε τον Ηρακλή του… ενός εκατομμυρίου να τον κερδίζει στην εκπνοή (76-74) παρότι οι πράσινοι είχαν προηγηθεί με διαφορά 21 πόντων.

Ο Παναθηναϊκός, που παρουσιάστηκε με δεκάδα και χωρίς τους Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ, κατάφερε να απωλέσει διαφορά 21 πόντων από το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και ο Ηρακλής με καρδιά, ψυχή και ένα φλεγόμενο Ιβανώφειο πήρε και αυτός τη δική του νίκη της χρονιάς χάρη σε buzzer beater του Έντλερ-Ντέιβις. Έτσι, μετά τον Άρη και τον Κολοσσό, τώρα έρχεται και ο Ηρακλής να δώσει μία ακόμα «σφαλιάρα» στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που μετράει τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στην GBL.

Με τη νίκη του αυτή ο Ηρακλής ανέβηκε στο 8-10 και στην 7η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 15-4, παραμένοντας στη 2η θέση της βαθμολογίας, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μία νίκη πίσω του (14-4). Στην επόμενη αγωνιστική (21η) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (15/3, 16:00) και την ίδια μέρα ο Ηρακλής παίζει στη Ρόδο με τον Κολοσσό (15/3, 12:45). Και οι δύο ομάδες έχουν ενδιάμεσα αγωνιστική υποχρέωση για την Ευρώπη: Την Τετάρτη (11/3, 19:45) ο Ηρακλής υποδέχεται στον νοκ άουτ προημιτελικό την εσθονική TAL TECH και ο Παναθηναϊκός για τη Euroleague παίζει εντός έδρας την Πέμπτη (12/3, 22:00) τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Για τους νικητές, που έκαναν δήλωση παραμονής στην κατηγορία, κορυφαίος ήταν ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις με 20 πόντους (μαζί με το νικητήριο καλάθι) και 7 ριμπάουντ. Από κοντά ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, σημαντική η συμβολή και του Δημήτρη Μωραΐτη, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν έβαλε 21 πόντους, προσπαθώντας μόνος του στο τέλος να πάρει τη νίκη για την ομάδα του και ακολούθησαν ο Τι Τζέι Σορτς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προσθέτει 10 πόντους.

Άστοχος ο Ηρακλής, ξέφυγε ο Παναθηναϊκός

Με μεγαλύτερη διάθεση μπήκε στο ματς ο Ηρακλής και με πρωτοβουλίες του Τσιακμά προηγήθηκε 6-3, με τον Παναθηναϊκό να απαντάει με Ναν και Χέις - Ντέιβις για το 8-11. Δύο τρίποντα από Έντλερ-Ντέιβις και Στρονγκ έβαλαν τον Ηρακλή ξανά μπροστά (16-13), όμως ο Ναν είχε βρει ρυθμό επιθετικά και φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους σημάδεψε το 18-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τον Μήτογλου να συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα των ριμπάουντ και ακόμα περισσότερο στο σκοράρισμα, βάζοντας 7 σερί πόντους, το σκορ έγινε 22-29. Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι απειλούσαν μόνο από τα 6,75, όμως ήταν άστοχοι (0/6 τρίποντα σε 5') κι έτσι ο Γκραντ έγραψε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (22-32). Η απόσταση για τους «πράσινους» άνοιξε στο 22-36, ο Ηρακλής βρήκε σκορ μετά από 4' με τον Φάντερμπερκ (27-38) και το ημίχρονο έκλεισε με τη μέγιστη διαφορά ως εκείνο το σημείο και το +15 (28-43) χάρη στο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου. Διάστημα στο οποίο ο Ηρακλής είχε περισσότερες εκτελεσμένες επιθέσεις (11/36 σουτ έναντι 16/29), όμως ήταν άστοχος στα τρίποντα (3/19).

Στο +21 ο Παναθηναϊκός, επική ανατροπή ο Ηρακλής

Απροβλημάτιστα και γρήγορα με τους Σορτς - Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός πήγε στο +21 (29-50) και παρότι το μομέντουμ ήταν σε «πράσινα» χέρια, οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς αντέδρασαν. Βάζοντας πίεση στην άμυνα και στο μπροστά μέρος του παρκέ με πρωταγωνιστές τους Σμιθ και Μωραΐτη μείωσε σε 45-57 χάρη σε σερί 6-0. Ο Σορτς έδωσε προσωρινά ανάσα στην ομάδα του, όμως ο Μωραΐτης ξανά και ο Στρονγκ με τρίποντο έβαλαν... φωτιά στο κατάμεστο Ιβανώφειο, διαμορφώνοντας το 50-59 της τρίτης περιόδου.

Μετά από ένα άκαρπο δίλεπτο με εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις (0/5 σουτ - 0/4 σουτ) ο Ναν έκανε το 52-63 από τη γραμμή των βολών, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν εκμεταλλευτεί στο έπακρο την αρρυθμία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, που δεν πατούσε πλέον καθόλου δυνατά στο γήπεδο. Έτσι, ο Ηρακλής με πολυφωνία στην επίθεση πλησίασε στο 60-64 στο 36' και ακόμα περισσότερο στο 63-66. Σορτς και Ναν έκαναν το 63-70, όμως ο Ηρακλής δεν το έβαλε κάτω, φέρνοντας το ματς στα ίσια και στο 70-70 με τον Στρονγκ στο 1'33'' πριν το τέλος. Με ατομική ενέργεια ο Ναν έγραψε το 70-72, ο ίδιος απάντησε στον Έντλερ-Ντέιβις (72-74), ο Μωραΐτης έβαλε τις βολές του (74-74 στα 35'') και στην επόμενη επίθεση ο Ναν δεν μπόρεσε να σκοράρει ξανά. Ο Στρονγκ πήρε το ριμπάουντ και στο φινάλε του αγώνα ο Έντλερ-Ντέιβις σκόραρε αμαρκάριστος στη ρακέτα με buzzer beater για το 76-74.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

