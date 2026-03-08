Με απουσίες στην Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (16:00, 8/3), με τους «πράσινους» να παρατάσσονται με απουσίες κόντρα στον Γηραιό.
Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ, Τζέντι Όσμαν και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.
Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, ο Φαρίντ με τον Όσμαν έμειναν εκτός εξάδας των ξένων και ο Σαμοντούροβ έχει μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού. Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας των ξένων βρίσκονται οι Λεσόρ και Γκριγκόνις.
Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ναν, Τολιόπουλος, Γκραντ, Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις, Μήτογλου, Χολμς.