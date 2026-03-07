Άρης Betsson: Αποθέωση για τη γυναικεία ομάδα στο Παλέ και… τρίποντο από το κέντρο! (pics)

Ο Άρης Betsson τίμησε τη γυναικεία ομάδα των «κιτρινόμαυρων» που είναι αήττητη στην Α2 κατηγορία με αφορμή την αυριανή Ημέρα της Γυναίκας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης Betsson:

«Η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή για την ομάδα Μπάσκετ Γυναικών του ΑΡΗ. Τα αήττητα κορίτσια του Κώστα Κωτούλη ήταν καλεσμένα της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson στον αγώνα με το Μαρούσι Chery, ενώ αύριο, στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμπαράσταση στην αναμέτρησή τους με την Ασπίδα Ξάνθης, αφού η ΚΑΕ θα δώσει δωρεάν 100 εισιτήρια διαρκείας στους φίλους του ΑΡΗ.

Τα κορίτσια αποθεώθηκαν από τον κόσμο στο ημίχρονο και το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε η Κάλι Μιχαηλίδου, η οποία ευστόχησε από το κέντρο και κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ από την Betsson!».