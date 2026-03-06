Ο Παναθηναϊκός πάει στο ΣΕΦ σαν να παίζει «πάνοπλος» ο Ολυμπιακός!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Γιώργο Μπαρτζώκα που ταλαιπωρείται από τους τραυματισμούς των παικτών του και τους Κυπελλούχους Ελλάδας που θα παραταχθούν στον Πειραιά για να αντιμετωπίσουν σύσσωμη την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (όπως συμπεράναμε αυθαίρετα οι περισσότεροι) αρχικά και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέχεια έδωσαν την καλύτερη απάντηση στον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος για μία ακόμα φορά ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό.

Για να είμαστε δίκαιοι ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για την πίεση που είναι πιθανό να υπάρχει στον Παναθηναϊκό, λόγω της βαθμολογικής κατάταξης και απάντησε. Απλά το ύφος της απάντησής του και ο τρόπος ο οποίος δόθηκε έδειξε για μία ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Και αυτό είναι που ξένισε για μία ακόμα φορά.

Γιαννακόπουλος και Αταμάν λοιπόν απάντησαν, αλλά το θέμα δεν είναι οι δικές τους απαντήσεις. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει η ομάδα του Παναθηναϊκού να απαντήσει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Την ομάδα που αυτή τη στιγμή, με δύο παιχνίδι λιγότερα, βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 9ος και… καταϊδρωμένος.

Μυστικά δεν υπάρχουν. Να κρυφτεί ο ένας από τον άλλον δεν… παίζει. Όπως δεν παίζουν και οι Τόμας Ουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και πιθανόν ο Μόντε Μόρις. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από χθες. Αυτό όμως είναι μια… μπανανόφλουδα την οποία δεν πρέπει να πατήσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» οφείλουν να κατέβουν στο ΣΕΦ και να παίξουν σαν να αγωνίζονται όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Να αγωνιστούν κόντρα σε όλους όσους θα βρεθούν απέναντί του, εντός και εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Κυρίως εντός. Και είτε αυτοί είναι πέντε, είτε είναι οκτώ.

Ο τρόπος για να φύγει ο Παναθηναϊκός από το ΣΕΦ νικητής είναι γνωστός. Ξεκάθαρος. Αν ο Παναθηναϊκός σεβαστεί τον εαυτό του, σεβαστεί τον ιδρώτα του και τις δυνατότητές του θα γίνει ότι έγινε στην Κρήτη. Θα περάσει… πάνω από τον Ολυμπιακό. Όποτε οι «πράσινοι» έχουν πάρει στα… σοβαρά ένα παιχνίδι, όποτε έχουν παίξει βάσει των πραγματικών του δυνατοτήτων τότε δεν έχουν χάσει. Και αυτό πρέπει να κάνουν και απόψε.

Τα βαρόμετρα του Αταμάν γνωστά. Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις λογικά θα είναι και πάλι οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά και σε περίπτωση που όντως δεν αγωνιστούν οι Ουόκαπ και Βεζένκοφ τότε καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία των δύο παικτών του «τριφυλλιού» γίνεται ακόμα πιο κομβική. Γιατί από τη μία δε θα υπάρχει ο παίκτης που μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή του Ναν, με τις ευλογίες και την ανοχή των διαιτητών και από την άλλη στο «4» δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο θέμα για τον Ολυμπιακό, με την παρουσία των Χέιζ, Χουάντσο και του Μήτογλου ως «μπαλαντέρ».

Γιατί μπορεί να λέμε για όλους τους άλλους και να μην στρέφουμε την προσοχή μας στον Έλληνα ψηλό, αλλά αυτός είναι που ουκ ολίγες φορές έχει αποδεχθεί ο παίκτης «κλειδί» για να πάρει την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός. Ανοίγοντας το γήπεδο, εκτελώντας από μακριά, φθείροντας τα βαριά κορμιά των «ερυθρόλευκων».

Ο Παναθηναϊκός αν θέλει να μπει στο τελευταίο κομμάτι τις διοργάνωσης με τον πλέον δυναμικό τρόπο πρέπει απόψε να κερδίσει. Και για να κερδίσει θα πρέπει να έχει το μυαλό που είχε στην… Κρήτη. Τη συγκεκριμένη πνευματική ετοιμότητα, την αποφασιστικότητα που έκοψε τα πόδια των αντιπάλων του από τις πρώτες φάσεις και τον προπονητή που ξέρει να κερδίζει πάντα και παντού.

ΥΓ1: Περίεργη η διαιτητική τριάδα απόψε στο ΣΕΦ αλλά θα καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να μην είμαστε προκατηλειμένοι.

ΥΓ2: Σε περίπτωση που ο Λεσόρ είναι στη δωδεκάδα τα δεδομένα αλλάζουν άρδην.

ΥΓ3: Μόνο ευχάριστο είναι το γεγονός πως όπως φαίνεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ γλίτωσε τα χειρότερα και διέψευσε την ιατρική γνωμάτευση της ομάδας του.