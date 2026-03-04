«Welcome to the NBA»: Ο Κνουέπελ ξεχώρισε τους Γιάννη, Ντόντσιτς και Κάρι

Ο Κον Κνουέπελ μίλησε για τις «Welcome to the NBA» στιγμές του και ξεχώρισε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Στεφ Κάρι.

Ο Κον Κνουέπελ κάνει μία τρομερή σεζόν φέτος στο ΝΒΑ με τους Σάρλοτ Χόρνετς, ωστόσο ο ίδιος παραδέχθηκε πως έχει ζήσει δύσκολες στιγμές αυτή τη σεζόν και κατάλαβε πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεσαι στον «μαγικό κόσμο».

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε στο «SportsCenter» και αναφέρθηκε στις «Welcome to the NBA» στιγμές του. «Είναι αρκετές» είπε και έπειτα ξεχώρισε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Στεφ Κάρι.

«Το να πηγαίνεις στο transition και ο Γιάννης να τρέχει πάνω σου. Νομίζω σκόραρε. Το να κλείνω τον Κάρι και να σκέφτομαι “Δεν πρόκειται να μπει αυτό”. Ή το να γίνεται αλλαγή στην άμυνα και να μαρκάρω μόνος τον Λούκα στην γωνία» συνέχισε.