Ο παντοκράτορας σήκωσε άλλη μία κούπα με 5 εναντίον 7 και διέσυρε την παράγκα του μπάσκετ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το ξεγύμνωμα που έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Λιόλιο που ήθελε τον Ολυμπιακό κυπελλούχο, αλλά ο Χέιζ Ντέιβις, ο Ρογκαβόπουλος και ο αρχηγός Σλούκας νίκησαν τους 7 παίκτες του Ολυμπιακού.

Το έκανε και αυτό ο παντοκράτορας. Σήκωσε άλλη μία κούπα και έδειξε, ότι παραμένει η κορυφαία ομάδα μακράν της δεύτερης στον ελληνικό αθλητισμό. Με κούπες εγχώριες, με επτά αστέρια. Και η κούπα η σημερινή στο Ηράκλειο αξίζει πιο πολύ διότι την πήρε η ομάδα του Αταμάν με πέντε εναντίον 7.

Ο Τσιμπούρης και ο Κατραχούρας έκαναν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τον Λιόλιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε ένα καράβι λεφτά (όπως λέει και ο Κοτζιάς), για να φέρει τον Χέιζ Ντέιβις, που μαζί με τον Ρογκαβόπουλο ήταν οι MVP του παντοκράτορα. Και έτσι η κορυφαία ομάδα του ελληνικού αθλητισμού σήκωσε μία κούπα με δύο παίκτες λιγότερους μέσα στην μούρη του Λιόλιου.

Δεν υπήρχε πιο καυτή στιγμή, για να μην πω τίποτα άλλο από την στιγμή που ο Λιόλιος έβαζε τα μετάλια στους παίκτες του Παναθηναϊκού και την κούπα στον αρχηγό Κώστα Σλούκα. Σε μία διοργάνωση θλιβερή, που κουβάλησε άλλες έξι ομάδες στην Κρήτη ο Λιόλιος για να γίνει ο τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και στο τέλος είδε και την ομάδα, που κυνηγάει από την ημέρα που είναι πρόεδρος στην ΕΟΚ να σηκώνει την κούπα. Μαύρη βραδιά για τον Λιόλιο, αλλά η αλήθεια είναι, ότι έκανε μεγάλη προσπάθεια. Τον διέσυρε, όμως, η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και η φανέλα που ζυγίζει τόνους και που θα κουραστεί να σηκώνει και άλλες κούπες τα χρόνια που έρχονται. Όπως έκανε μέχρι σήμερα.

Ο Γιαννακόπουλος έχει αποφασίσει να διασύρει την παράγκα του μπάσκετ βάζοντας πολλά λεφτά και να φέρνει παικταράδες όπως τον Ναν και τον Χέιζ Ντέιβις. Να ξετυλίγει το δώρο που του έκανε ο συμπλεγματικός Γιώργος Μπαρτζώκας και να ντύνει στα πράσινα τον Κώστα Σλούκα, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας από την πρώτη ημέρα. Προτιμάει τα λεφτά να τα ρίχνει στους παίκτες και στον προπονητή, όχι στο παρασκήνιο. Και ξεφτυλίζει το παρασκήνιο.

Ο Αταμάν απόψε έχει μεγάλο μερίδιο στη νίκη με το κοουτσάρισμά του και αποδεικνύει, ότι όταν η μπάλα καίει κάνει αυτό, που πρέπει. Και σηκώνει κούπες. Για τον Κώστα Σλούκα τι να πω; Ευχαριστούμε Γιώργο Μπαρτζώκα, η ομάδα βρήκε τον ηγέτη που έψαχνε και ο Σλούκας την ομάδα, που του ταιριάζει.

Και βλέπεις τον Χέιζ Ντέιβις να κάνει αυτά, που έκανε σήμερα κόντρα στον Ολυμπιακό και σκέφτεσαι φαντάσου να μπει σε λίγες ημέρες και ο Λεσόρ. Παπάδες θα κάνουν. Είναι τέτοια η ποιότητα αυτής της ομάδας, που δεν είχε σε καλή ημέρα τον Ναν και δεν φάνηκε. Κέρδισε περίπατο και η διαφορά θα ήταν πάνω από 20 πόντους αν δεν έπαιζαν καλή άμυνα ο … Τσιμπούρης και ο Κατραχούρας.

Αυτή ήταν η πρώτη κούπα για την φετινή σεζόν, μπροστά είναι οι δύο μεγάλες και ο Παναθηναϊκός από σήμερα βάζει κάτω το κεφάλι, για να γυρίσει το κουμπί και να κάνει το τρεμπλ…

*Για την ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ περιμένω από τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα και το πρωί να έχουμε συλλήψεις και τιμωρίες. Αν δεν γίνει θα είναι υπόλογοι αυτοί, που δεν θα κάνουν την δουλειά τους και ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και αυτούς μετά.

*Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε ΟΑΚΑ τα δύο Αοράκια και κέρδισε και την μάχη της εξέδρας. Και στο τέλος μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αφού οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί, παρά το γεγονός ότι είχαν προνομιακή μεταχείριση από την ΕΟΚ του Λιόλιου.

*Γιώργο Μπαρτζώκα ο βαζέλας άκουσε και έδωσε την πρώτη απάντηση, έρχονται και άλλες….

*Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Μόνο η νίκη είναι αποδεκτή, οτιδήποτε άλλο θα είναι άλλη μία μαύρη μέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα.