Σάκοτα: «Όταν μάθαμε πριν το ματς ότι δεν θα έχουμε ούτε τον τελευταίο playmaker... - Φοβάμαι θα αργήσει ο Κατσίβελης»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις απουσίες της ομάδας του και μίλησε για την κατάσταση των Κατσίβελη και Φλιώνη.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για το ότι η εικόνα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο: «Τα πράγματα είναι λογικά. Εμείς δεν κάνουμε έτσι προπόνηση με playmaker. Όταν μάθαμε μερικές ώρες πριν το παιχνίδι ότι δεν έχουμε ούτε τον τελευταίο παίκτη, έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι πιο επιθετική ομάδα στην άμυνα, που να οργανώσεις, να κάνεις κάτι καλό ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Τέλος πάντως, κάναμε ό,τι μπορούσαμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω σύντομα να γυρίσουν όλοι και να ετοιμάσουμε την ομάδα για τη συνέχεια».

Για την επιστροφή των παικτών: «Ο Κατσίβελης δεν ξέρω. Είναι οστικό οίδημα που δεν περνάει τόσο εύκολα και φοβάμαι ότι θα κρατήσει ακόμα. Ο Φλιώνης πιστεύω σε μερικές εβδομάδες θα είναι έτοιμος».