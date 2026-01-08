Τα… πήρε με τον Γκριν για τα σκληρά φάουλ ο Γιάννης (vid)

Σκληρά έπαιξε ο Γκριν τον Αντετοκούνμπο, με τους διαιτητές να μην σφυρίζουν τα αντικανονικά μαρκαρίσματα.

Δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά χωρίς να τιμωρούνται από τους διαιτητές, δέχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον Ντρέιμοντ Γκριν στην ήττα των Μπακς από τους Ουόριορς.

Ο Έλληνας άσος εκνευρίστηκε μετά από ένα φάουλ του Γκριν στη δεύτερη περίοδο, καθώς στην προσπάθειά του να πάει προς το καλάθι για λέι απ, ο Γκριν έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ, με τον αγκώνα του πάνω στο πρόσωπο του Αντετοκούνμπο.

Αυτό φώναζε και ο Γιάννης στους διαιτητές, με το «on my face» να περνάει από τα μικρόφωνα. Ο ίδιος τα είπε για λίγο σε ήρεμο τόνο με τον Γκριν, αλλά ήταν δυσαρεστημένος με την απόφαση να μη δοθεί flagrant το συγκεκριμένο φάουλ.



Λίγο αργότερα, φώναξε έντονα προς τους διαιτητές για καλάθι και φάουλ, σκοράροντας ξανά στο πρόσωπο του Γκριν, που συνέχιζε το trash talking.