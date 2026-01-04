Ο Ναν ήταν ξανά καυτός (27π.) και πρόσφερε θέαμα σε 8.000 κόσμο, ο Παναθηναϊκός είχε κενά ενέργειας και έπαιξε τόσο όσο για να κερδίσει την Καρδίτσα 92-85 πριν τα must win της «διαβολοβδομάδας».

Το «τριφύλλι» είχε ξεκάθαρο στόχο την επικράτηση απέναντι στην Καρδίτσα, είχε όμως να αντιμετωπίσει την κούραση και τις απουσίες των Τζέριαν Γκραντ, Κένεθ Φαρίντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, αλλά ακόμα κι αν τα βρήκε λίγο πιο δύσκολα από ό,τι περίμενε, πήρε τη νίκη κι έφτασε στο 11-1 στην Stoiximan Greek Basketball League.

Πάνω από 8.000 κόσμος βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο, με το παιχνίδι να είναι sold out, αλλά να μην έχει μεγάλη προσέλευση από τα εισιτήρια διαρκείας.

Πλέον στον Παναθηναϊκό στρέφουν το βλέμμα τους στη must win «διαβολοβδομάδα» που έρχεται με τα παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι (6/1, 21:15) και Βίρτους (8/1, 21:15) στο «T-Center».

Στο 4-8 η Καρδίτσα, που εμφάνισε εξαιρετικό πρόσωπο κι έχει κι εκείνη μπροστά της δύο παιχνίδια μέσα στην βδομάδα απέναντι στη Σουμπότιτσα για το Champions League.

H ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν εξαιρετική στη δημιουργία με 26 ασίστ για 13 λάθη, κερδίζοντας τη «μάχη» των ριμπάουντ με 32 έναντι 25. Στο 50% στα τρίποντα με 12/24 και στο 62% στα δίποντα με 22/35.

Πρωταγωνιστής και πάλι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν, που σταμάτησε στους 27 πόντους (7/10 διπ., 4/4 τριπ., 1/1 βολή, 6 ασ.), με τον Τι Τζέι Σορτς να προσθέτει άλλους 15 (5/9 διπ., 6 ασ.). Από 9 είχαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (10 ριμπ.) και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Από την πλευρά της Καρδίτσας, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον με 20 πόντους (5/8 τριπ.), με τον Ελ Έλις να έχει άλλους 16 (4/5 διπ., 5 ριμπ., 5 ασ.). Στους 13 ο Νόα Χόρχλερ και στους 12 ο Γιώργος Καμπερίδης (4/6 τριπ.).

Ακόμα ψαχνόταν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Χολμς βασικό στην πεντάδα, με τους «πράσινους» με τους Σορτς και Χουάντσο να προηγούνται με 4-2 στα 90". Ναν κι Όσμαν μπήκαν κι αυτοί σιγά-σιγά στην εξίσωση, με το «τριφύλλι» στο 4' να διαμορφώνει το 9-6, με τον Τζέφερσον στο 5' να ισοφαρίζει σε 9-9 με τρίποντο. Η ομάδα του Αταμάν απάντησε με σερί 4-0, με τον Σορτς (5π.) στο 6' να κάνει το 13-9, με τη Καρδίτσα όμως να απαντά άμεσα με δικό της 6-0 για το προβάδισμα (13-15) στο 8' και τον Αταμάν να έχει έντονα παράπονα από την «πράσινη» άμυνα. O Έλις μάλιστα στο 9' προηγήθηκε με 15-19, με το «τριφύλλι» να είναι άστοχο από την περιφέρεια (1/6 τριπ.). Το φινάλε του δεκαλέπτου όμως άνηκε σε Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο, με τον δεύτερο με απίθανο buzzer beater τρίποντο να γράφει το 22-21.

Μία από τα ίδια ο Ναν και μικρό προβάδισμα το «τριφύλλι»

Ο Σαμοντούροβ με νέο τρίποντο στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έκανε το 26-23, με την Καρδίτσα όμως και πάλι να απαντά άμεσα και με σερί 5-0 από τους Δίπλαρο (5π.) και Έλις (9π.) να περνάει μπροστά με 26-28 στο 12'. Ο Τζέφερσον μάλιστα στο 14' με δύο σερί τρίποντα πήγε τους φιλοξενούμενους στο +4 (31-35), με τον Χόχλερ και πάλι έξω από τα 6,75μ. να γράφει το 33-38, με τους φιλοξενούμενους να έχουν 6/11 τρίποντα (54%). Κάπου εκεί πάτησε και πάλι glass floor ο Ναν (12π.), που με 2 συνεχόμενα τρίποντα έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα του Αταμάν (42-41) στο 16', με τους «πράσινου» μετά το αρχικό 1/6 να έχουν 7/10 σουτ από την περιφέρεια (8/17 σύνολο). Σορτς (7π.) και Χολμς στο 18' έγραψαν το 49-45, με τον Ναν (14π.) με alley oop να διαμορφώνει το 51-45. Oι φιλοξενούμενοι όμως με άμεσο σερί 4-0 μείωσαν σε 51-49 στο 20' με τον Κασελάκη, με τον ασταμάτητο Ναν (17π.) να κάνει το 54-49 στο ημίχρονο.

Προσπάθησε να καθαρίσει το ματς με Ναν και Σορτς ο Παναθηναϊκός

Σορτς (9π.) και Ναν (19π.) με την έναρξη της τρίτης περιόδου πήγαν τη διαφορά στους 9 (58-49), με τον Ναν να είναι και πάλι σε μεγάλη μέρα και με τρίποντο να ανεβάζει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στους 12 (63-51) και τον ίδιο να φτάνει τους 22 πόντους με 9/11 εντός πεδιάς (3/3 τριπ.). Ο Καμπερίδης όμως στο 24' με τρίποντο μείωσε σε 63-54, με τον Ουάσινγκτον στο 25' με κάρφωμα να κάνει το 63-56. Ο Έλις (14π.) μάλιστα με 2/2 βολές έφτασε το σερί των φιλοξενούμενων στο 7-0 για το 63-58, με τον Χουάντσο στο 27' να απαντά για το 68-60 έξω από τα 6,75μ. Έλις (16π.) και Καμπερίδης όμως με 2 σερί τρίποντα έριξαν και πάλι τη διαφορά στους 4 (70-66), με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να καθαρίσει ακόμα το ματς. Ο Σορτς (15π.) με 4 συνεχόμενες πόντους όμως και ο Ναν (24π.) στον αιφνιδιασμό επανέφεραν και πάλι τη διαφορά στους 10 (76-66) στο 28', με τον Γιούρτσεβεν στο 29' να κάνει το 78-66, για να τελειώσει το δεκάλεπτο στο 80-70.

Με σφραγίδα και πάλι του Ναν στη νίκη το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ακόμα καθαρίσει την υπόθεση νίκη, ο Ναν είχε κάτσει στον πάγκο, με την Καρδίτσα με τον Μάντσεν να μειώνει σε 82-74 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, αλλά τον Χουάντσο να απαντά άμεσα με τρίποντο για το 85-74 στο 33'. Ο Καμπερίδης (12π., 4/6 τριπ.) στο 34' μείωσε σε 85-77, με τον Μάντσεν στο 35' να γράφει το 85-78 και το παιχνίδι να παίζεται ακόμα. O Xόρχλερ μάλιστα στο 36' μετά από κλέψιμο στον αιφνιδιασμό έκανε το 85-80, με τους «πράσινους» να εμφανίζουν και σημάδια κούρασης στο glass floor κάνοντας συνεχόμενα λάθη και την Καρδίτσα να χάνει 3 αμαρκάριστα σουτ για να φέρει το ματς σε απόσταση βολής. Κάπου εκεί μίλησε και πάλι ο Ναν, που με τρίποντο από τη γωνία πήγε τον Παναθηναϊκό στο +8 (88-80), για να φτάσει τους 27 πόντους (4/4 τριπ.) στο 38', με τον Χολμς στο 39' με κάρφωνα ξαναφέρνει τη διαφορά στους 10 (90-80) και να βάζει σιγά-σιγά τίτλους τέλους στην αναμέτρηση. Ο Τζέφερσον όμως στο 1:39 για τη λήξη με τρίποντο μείωσε σε 90-83, με τον Σαμοντούροβ στα 44" να γράφει το 92-83 και τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς