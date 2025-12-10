Τι εστί Μόντε Μόρις και γιατί πήγε σε αυτόν ο Ολυμπιακός (vid)

Οι Πειραιώτες καλύπτουν το κενό του άτυχου Κίναν Εβανς με την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ από το ΝΒΑ, ο οποίος έκανε τα καλύτερά του χρόνια στους Νάγγετς.

Πριν από λίγο, λοιπόν, οι Σέρβοι αποκάλυψαν ότι ο Ολυμπιακός καλύπτει την θέση του πλέι-μέικερ με την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Πρόκειται για όνομα, που είναι πολύ οικείο και στους Πειραιώτες και γενικά. Το γενικά έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για έναν πλέι-μέικερ, που βρέθηκε στο ΝΒΑ από το 2017 μέχρι πρότινος, κάνοντας χρονιές και με διψήφιο αριθμό στους πόντους.

Το «ειδικά οικείος» αφορά στο ότι τον Ολυμπιακό τον είχε απασχολήσει ο Μόρις και παλιότερα αλλά και πιο πρόσφατα, κάπου τον Σεπτέμβρη δηλαδή. Τότε δεν είχε προχωρήσει η ιστορία, καθώς ο Αμερικάνος γκαρντ ήθελε να συνεχίσει στο ΝΒΑ ενώ τραυματίστηκε κιόλας.

Τώρα, όμως, βρέθηκε πρόσφορο έδαφος καθώς ο Μόρις έπαιξε λίγο στους Ιντιάνα Πέισερς, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο κύκλος του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έχει κλείσει.

Ο Μόρις βγήκε το καλοκαίρι του 2017 από το πανεπιστήμιο Αϊόβα Στέιτ, εκεί, όπου είχε συμπαίκτες μεταξύ άλλων τον πρώην του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου Λονγκ, καθώς και τον πάουερ-φόργουορντ του Πανιωνίου, Γιώργο Τσαλμπούρη.

Στο ντραφτ του 2017 είδε το όνομά του στο νο51 με τους Ντένβερ Νάγγετς να τον επιλέγουν. Εκεί ήταν και τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, παίζοντας δίπλα στον τεράστιο Νίκολα Γιόκιτς.

Στην ομάδα του Ντένβερ είχε χρονιές με πάνω από 10 πόντους ανά ματς πριν μετακομίσει στην Ουάσινγκτον και τους Ουίζαρντς. Επαιξε ακόμη σε Ντιτρόιτ και Μινεσότα μέχρι, που πέρυσι εμφανίστηκε στους Σανς. Στην ομάδα του Φίνιξ αγωνίστηκε σε 45 ματς, έχοντας 5.2 πόντους ως μέσο όρο.

Το καλοκαίρι δεν βρήκε ομάδα, το όνομά του ακούστηκε για ερχομό στην Ευρώπη, αναφέραμε άλλωστε ότι είχε αναφερθεί και πάλι για τον Ολυμπιακό, ώσπου τον Σεπτέμβρη συμφώνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς. Τραυματίστηκε, όμως, και η συμφωνία δεν έγινε γραπτή. Μόλις έγινε καλά, όμως, υπήρξε νέα επαφή και έτσι ο 30χρονος υπέγραψε στις 6 Νοεμβρίου στην ομάδα της Ιντιανάπολης. Δεν έμεινε, όμως, πολύ καθώς στις 20 του ίδιου μήνα είδε την πόρτα της εξόδου.

Ακολούθως δεν βρήκε κάτι στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και έτσι αποφάσισε να έρθει για πρώτη φορά στη καριέρα του στην Ευρώπη. Και δη στον Ολυμπιακό, ο οποίος τον είχε ψάξει πολύ καλά τον συγκεκριμένο παίκτη.

Γιατί πήγε σε αυτή την επιλογή η ομάδα του Πειραιά;

Τον έναν λόγο μόλις τον αναφέραμε: γιατί τον είχε ψάξει πολύ καλά. Την ίδια ώρα τα προσόντα και η εμπειρία του Μόρις μόνο απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν. Είναι ένας πλέι-μέικερ, ο οποίος έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και προφανώς ξέρει την δουλειά, έστω και αν έρχεται για πρώτη φορά στη «Γηραιά Ηπειρο», όπου το μπάσκετ είναι διαφορετικό.

Από κει και πέρα ο Ολυμπιακός είδε και αποείδε με γκαρντ από την Ευρώπη, που ήταν και η προτεραιότητα του. Χτύπησε αρκετές πόρτες αλλά δεν υπήρχε προθυμία από τις ομάδες να παραχωρήσουν τους παίκτες τους.

Κάπως έτσι, λοιπόν, έρχεται ο Μόντε Μόρις στην Ελλάδα και στο ΣΕΦ, κουβαλώντας μαζί του 477 παιχνίδια στο ΝΒΑ και 8.9 πόντους ως μέσο όρο. Στο τρίποντο, κάτι, που είναι πολύ σημαντικό, ο έμπειρος Αμερικάνος γκαρντ είχε σχεδόν 39% και ως γνωστόν η γραμμή του τριπόντου στο ΝΒΑ είναι πιο μακριά από το καλάθι σε σχέση με την Ευρώπη.

Πλέον απομένουν κάτι λίγο παραπάνω από τα τυπικά, ώστε ο γεννημένος στο Μίσιγκαν πλέι-μέικερ να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.