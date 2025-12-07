Η Μπαρτσελόνα δε δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ανδόρα (102-71) και τώρα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα αναμετρήθηκε με την Ανδόρα για την 9η αγωνιστική της ACB. Η ομάδα του Τσάβι Πασκούλα δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 102-71. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 3-6. Τώρα, η «Μπάρτσα» συγκεντρώνεται στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν καλά στον αγώνα και καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο (16-14). Στην δεύτερη περίοδο, οι «Μπλαουγκράνα» ανέβασαν λίγο την απόδοσή τους και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 38-30. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» τον αγώνα (73-51) και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 102-71.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Πάρα με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Έβανς με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τους «Ερυθρόλευκους» στο «Palau Blaugrana» για την 15η αγωνιστική της Euroleague (12/12, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 38-30, 73-51, 102-71

Τα στατιστικά του αγώνα.