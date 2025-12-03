«Αυτό είναι το... άλλοθι που χρησιμοποιούσε ο Σχορτσανίτης στη Μακάμπι πριν από κάθε σημαντικό ματς»

Σε μία αποκάλυψη για μια... περίεργη συνήθεια του Σοφοκλή Σχορτσανίτη στη Μακάμπι Τελ Αβίβ προχώρησε ο Γκάι Γκουντς, πρώην βοηθός προπονητή της ομάδας.

Ο «Σόφο» έπαιξε στη Μακάμπι τη διετία 2010-12 και επίσης το διάστημα 2013-15, καταφέρνοντας να κερδίσει τίτλους, αλλά και την εκτίμηση του κόσμου της ομάδας. Ο Γκάι Γκουντ ήταν στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και ανέφερε σχετικά σε δηλώσει του στο Ισραήλ:

«Ήμουν βοηθός του Ντέιβιντ Μπλατ και ο Σοφοκλής ήταν στην ομάδα. Πριν από κάθε σημαντικό παιχνίδι, όταν ο αντίπαλος είχε έναν δυνατό και καλό σέντερ, δεν ένιωθε άνετα. Έπρεπε να βρει ένα συγκεκριμένο άλλοθι. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο πέντε εναντίον πέντε χωρίς να τον αγγίξει κάποιος, έπεφτε μόνος του, και ούρλιαζε από τον πόνο» είπε χαρακτηριστικά ο Γκουντ και συνέχισε:

«Ολοι αυτομάτως κοιταζόντουσαν και χαμογελούσαν γιατί κανείς δεν τον είχε ακουμπήσει. Κούτσαινε και έλεγε ότι δεν μπορεί να παίξει. Κάποια στιγμή, συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να ήταν άγχος για τις προσδοκίες που είχαμε για αυτόν, ενώ αναμενόταν να κυριαρχήσει κόντρα στον αντίπαλό του. Είπα στον Ντέιβιντ Μπλατ, πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι της EuroLeague, ότι κατά τη διάρκεια της προπόνησης πέντε εναντίον πέντε, θα τον βγάζαμε έξω για να μην έχει την ευκαιρία να... τραυματιστεί και να δημιουργήσει άλλοθι».

Και κατέληξε σχετικά με την τακτική και το σχέδιο που χρησιμοποιούσε ο Σχορτσανίτης για σημαντικά παιχνίδια: «Πάντα έλεγε, "Δεν ξέρω αν θα παίξω, δεν ξέρω αν μπορώ". Αν ένιωθε καλά, έλεγε ότι τα έδινε όλα. Αν όχι, έλεγε ότι ήταν τραυματίας. Ξεκινήσαμε προπόνηση πέντε εναντίον πέντε και τον αφήσαμε έξω. Ήθελε όμως να μπει για να έχει άλλοθι».