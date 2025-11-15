Ηρακλής: Χωρίς Χρηστίδη κόντρα στον Κολοσσό

Χωρίς τον Βασίλη Χρηστίδη θα παραταχθεί ο Ηρακλής στο αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό στο Ιβανώφειο (16/11, 13:00).

Οι Θεσσαλονικείς μετράνε τέσσερις διαδοχικές ήττες μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στον Προμηθέα και τώρα θέλουν να επιστρέψουν στα επιτυχημένα αποτελέσματα. Ο Έλληνας σέντερ αποτελεί τη μοναδική απουσία για τον Ζόραν Λούκιτς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, κάτι που τον κράτησε εκτός και από το μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας.

Καραποστόλου: «Να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με μια πολύ καλή ομάδα της φετινής GBL, η οποία δείχνει να βρίσκεται σε καλό μπασκετικό ρυθμό, παρά την ήττα της την προηγούμενη Κυριακή από τον Προμηθέα.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην χάσουμε ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Η συγκέντρωσή μας και η ενέργειά μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό στην έδρα μας, με τη βοήθεια του κόσμου μας».