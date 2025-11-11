Η Μονακό κατάφερε να βάλει δύσκολα στην Παρτιζάν σε δύο περιόδους, παραλίγο να φύγει με το διπλό, όμως οι Σέρβοι βρήκαν την λύση και πήραν τη νίκη με 78-76.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε στην τέταρτη νίκη του στην φετινή Euroleague, και άφησε τους Γάλλους στο 6-4, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο «πρόσωπα».

Για την Παρτιζάν ο Ουάσινγκτον ήταν ο κορυφαίος παίκτης με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Ποκουσέφσκι να τον ακολουθεί με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μονακό ο Μίροτιτς είχε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο αγώνας

Οι δύο τους ξεκίνησαν τον αγώνα με έμφαση στην επίθεση, με την Μονακό να τελειώνει την πρώτη περίοδο με την υπερ της διαφορά στην ελάχιστη τιμή (19-20), αλλά εν συνεχεία η Παρτιζάν κατάφερε να την περιορίσει και να πάρει κεφάλι στο σκορ πριν την ανάπαυλα (36-32).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η σερβική ομάδα ανέβασε παραπάνω στροφές, έφτιαξε την επίθεσή της και κατάφερε να ξεφύγει με +20 από τους Μονεγάσκους (69-49), πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Ωστόσο το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν τα παράτησε και με την σειρά του έκανε το comeback, σημειώνοντας 27 πόντους σε 8 λεπτά και μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ (74-76).

Στο τελευταίο δίλεπτο η Παρτιζάν κατάφερε να βρει τέσσερις πόντους και να μην αφήσει την Μονακό να σημειώσει κανέναν, παίρνοντας τη νίκη με 78-76.

