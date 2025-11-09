Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν πολύ καλή απόδοση επιθετικά, κέρδισαν άνετα την Καρδίτσα (102-82) που έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τον Κίναν Έβανς να λάμπει στην επανεμφάνιση του.
Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι και μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία με 5-0 ρεκόρ, με την Θεσσαλική ομάδα να πέφτει στο 2-3 μετά από πέντε αγωνιστικές.
Ο Κίναν Έβανς έλαμψε στην επιστροφή του, με τον Αμερικανό άσο να μετρά 15 πόντους με 5 ασίστ, σε μια MVP εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους και 6/10 σουτ, κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Χολ με 15 πόντους. Επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις ο Φουρνιέ με 15 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν κορυφαίος με 16 πόντους, με τον Ντέιμεν Τζέφερσον να συμπληρώνει 14 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διψήφιοι Δίπλαρος (11π. 5ασ.) και Έλλις (11π.).
Κυρίαρχος στην ρακέτα ο Χολ, προβάδισμα για τον Ολυμπιακό
Mε τον Νιλικίνα στον άσο και τον Χολ στο «5» ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό σέντερ να μπαίνει «ζεστός» (4π. για το 4-4 στο 2’). Παπανικολάου και Ντόρσεϊ βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. με τον Χολ να φορτώνει με καρφώματα το καλάθι της Καρδίτσας για το +7 των «ερυθρολεύκων» (16-9 στο 6’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν βρει ρυθμό, με την Θεσσαλική ομάδα να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο, παραμένοντας σε απόσταση ενός σουτ στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (24-21), με τον Χολ να είναι κυρίαρχος στην ρακέτα (11π.).
Πάτησε το γκάζι ο Ολυμπιακός και ξέφυγε με διψήφιο προβάδισμα
Ο Κίναν Έβανς πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του ΣΕΦ, με τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» να τον αποθεώνουν, την ώρα που ο Αμερικανός πέτυχε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (27-21). Ο Πίτερς ήρθε από τον πάγκο για να δώσει επιθετικές λύσεις, με τους Πειραιώτες να δίνουν διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (+11, 37-26 στο 13’). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, Αντετοκούνμπο και Λαρετντζάκης έδωσαν ενέργεια ερχόμενοι από την second unit, με τους «ερυθρόλευκους» να πατούν το γκάζι εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 στο φινάλε του ημιχρόνου (55-39).
Διατήρησε εύκολα το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, με την «αύρα» του Έβανς
Με δυο καρφώματα του Ντόντα Χολ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος (59-41), με τον Έβανς να σκοράρει και πάλι από τα 6.75μ. για το +18 (62-44 στο 23’). Η Καρδίτσα βρήκε σκορ από τους Έλις και Τζέφερσον που μείωσαν στο -12 (67-55 στο 25’), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν άμεσα με 5-0 σερί για το 72-55. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +14 (78-64), την ώρα που η Θεσσαλική ομάδα διατηρούσε το ανταγωνιστικό της πρόσωπο στο παιχνίδι.
Έπιασε τους 100 ο Ολυμπιακός, με MVP τον Έβανς
Ο Νετζήπογλου πάτησε παρκέ στο τελευταίο δεκάλεπτο, βάζοντας το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, με την Καρδίτσα να απαντά άμεσα με επιμέρους 2-8 για να φέρει την διαφορά στα επίπεδα των 10π. (82-72 στο 33'). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με την εμφάνιση των παικτών του, η Θεσσαλική ομάδα ροκάνισε την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (-9, 84-75 στο 34΄). Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση πάτησαν, ο Έβανς βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση φτάνοντας τους 13π., με τον Φουρνιέ να στέλνει την διαφορά στο +15 (93-78 στο 36΄), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τους Πειραιώτες. Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 102-82 την Καρδίτσα, με τον Έβανς να κάνει MVP εμφάνιση.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82.