Κίναν Έβανς η επιστροφή: Ο Ολυμπιακός έπιασε καλή απόδοση επιθετικά, κέρδισε εύκολα την Καρδίτσα με 102-82, με τον Αμερικανό άσο να βρίσκει τον εαυτό του με εμφάνιση MVP (15π. 5ασ.)

Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν πολύ καλή απόδοση επιθετικά, κέρδισαν άνετα την Καρδίτσα (102-82) που έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τον Κίναν Έβανς να λάμπει στην επανεμφάνιση του.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι και μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία με 5-0 ρεκόρ, με την Θεσσαλική ομάδα να πέφτει στο 2-3 μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Κίναν Έβανς έλαμψε στην επιστροφή του, με τον Αμερικανό άσο να μετρά 15 πόντους με 5 ασίστ, σε μια MVP εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους και 6/10 σουτ, κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Χολ με 15 πόντους. Επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις ο Φουρνιέ με 15 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν κορυφαίος με 16 πόντους, με τον Ντέιμεν Τζέφερσον να συμπληρώνει 14 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διψήφιοι Δίπλαρος (11π. 5ασ.) και Έλλις (11π.).

Κυρίαρχος στην ρακέτα ο Χολ, προβάδισμα για τον Ολυμπιακό

Mε τον Νιλικίνα στον άσο και τον Χολ στο «5» ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό σέντερ να μπαίνει «ζεστός» (4π. για το 4-4 στο 2’). Παπανικολάου και Ντόρσεϊ βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. με τον Χολ να φορτώνει με καρφώματα το καλάθι της Καρδίτσας για το +7 των «ερυθρολεύκων» (16-9 στο 6’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν βρει ρυθμό, με την Θεσσαλική ομάδα να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο, παραμένοντας σε απόσταση ενός σουτ στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (24-21), με τον Χολ να είναι κυρίαρχος στην ρακέτα (11π.).

Πάτησε το γκάζι ο Ολυμπιακός και ξέφυγε με διψήφιο προβάδισμα

Ο Κίναν Έβανς πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του ΣΕΦ, με τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» να τον αποθεώνουν, την ώρα που ο Αμερικανός πέτυχε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (27-21). Ο Πίτερς ήρθε από τον πάγκο για να δώσει επιθετικές λύσεις, με τους Πειραιώτες να δίνουν διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (+11, 37-26 στο 13’). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, Αντετοκούνμπο και Λαρετντζάκης έδωσαν ενέργεια ερχόμενοι από την second unit, με τους «ερυθρόλευκους» να πατούν το γκάζι εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 στο φινάλε του ημιχρόνου (55-39).

Διατήρησε εύκολα το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, με την «αύρα» του Έβανς

Με δυο καρφώματα του Ντόντα Χολ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος (59-41), με τον Έβανς να σκοράρει και πάλι από τα 6.75μ. για το +18 (62-44 στο 23’). Η Καρδίτσα βρήκε σκορ από τους Έλις και Τζέφερσον που μείωσαν στο -12 (67-55 στο 25’), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν άμεσα με 5-0 σερί για το 72-55. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +14 (78-64), την ώρα που η Θεσσαλική ομάδα διατηρούσε το ανταγωνιστικό της πρόσωπο στο παιχνίδι.

Έπιασε τους 100 ο Ολυμπιακός, με MVP τον Έβανς

Ο Νετζήπογλου πάτησε παρκέ στο τελευταίο δεκάλεπτο, βάζοντας το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, με την Καρδίτσα να απαντά άμεσα με επιμέρους 2-8 για να φέρει την διαφορά στα επίπεδα των 10π. (82-72 στο 33'). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με την εμφάνιση των παικτών του, η Θεσσαλική ομάδα ροκάνισε την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (-9, 84-75 στο 34΄). Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση πάτησαν, ο Έβανς βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση φτάνοντας τους 13π., με τον Φουρνιέ να στέλνει την διαφορά στο +15 (93-78 στο 36΄), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τους Πειραιώτες. Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 102-82 την Καρδίτσα, με τον Έβανς να κάνει MVP εμφάνιση.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82.

