Παναθηναϊκός: Ζεστό ενδιαφέρον για Μπάσι - Παλεύει για να φέρει την Κυριακή τον Φαρίντ

Όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague, ο Παναθηναϊκός «παλεύει» να φέρει τον Κένεθ Φαρίντ στην Αθήνα την Κυριακή, ενώ παράλληλα υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον για τον Τσαρλς Μπάσι.

Ο Παναθηναϊκός κινείται με ταχύτητα στο μεταγραφικό παζάρι προκειμένου να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους ψηλούς μετά τους συνεχόμενους τραυματισμους και ατυχίες.

Όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει την περίπτωση του Κένεθ Φαρίντ, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει να τον φέρει στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή, προκειμένου ο Αμερικανός να κάνει μια προπονήση με την ομάδα και να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή για την διαβολοβδομάδα σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός χτυπάει σε όλα τα μέτωπα, με το «τριφύλλι» να εκφράζει ζεστά το ενδιαφέρον του για τον Τσαρλς Μπάσι. Το όνομα του Αμερικανού ψηλού είχε αποκαλυφθεί και στην προηγούμενη Magic Euroleague από τον Τόλη Κοτζιά, με τον 25χρονο ψηλό να βρίσκεται ψηλά στην λίστα των «πρασίνων».

Πλέον ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει τον ανταγωνισμό προκειμένου να ενισχυθεί στην front-line γραμμή του, με τους «πράσινους» να κινούνται με ταχύτητα προκειμένου να κλείσουν τους στόχους τους.