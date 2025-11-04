Γιαννακόπουλος: «Αθλητής σαν τον Σλούκα με τέτοιο ήθος ήταν μόνο ένας - Από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει»

Με νέο του story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τον Κώστα Σλούκα τονίζοντας πως είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχει γνωρίσει και ξεχώρισε το ήθος του.

Μετά τον Ντίνο Μήτογλου ο Παναθηναϊκός AKTOR συμφώνησε και με τον Κώστα Σλούκα για νέο συμβόλαιο. Έτσι, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» θα φοράει τα πράσινα μέχρι το 2027.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram αναφέρθηκε στον «πράσινο» ηγέτη και ξεχώρισε το ήθος που έχει τονίζοντας παράλληλα πως είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πάντα έλεγε ο Παύλος: "Εννοείται πρέπει να παίρνεις παικταράδες για να σηκώνεις κούπες" και τα λοιπά. Αλλά πιο σημαντικό από το να είναι κάποιος παίκτης... Εμένα ο αγαπημένος μου παίκτης είναι έβερ είναι ο Τεόντοσιτς. Δεν έβλεπε κανέναν. Αλλά ήθος τώρα; Αθλητής σαν τον Σλούκα με τέτοιο ήθος δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ψέματα, ένας μόνο. Μόνο ένας. Φάνης Χριστοδούλου. Κώστα, είσαι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει».