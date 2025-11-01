Οι Χοκς άφησαν τους Πέισερς χωρίς νίκη

Οι περσινοί φιναλίστ τους NBA συνεχίζουν την απογοητευτική πορεία τους, αφού ηττήθηκαν και από τους Ατλάντα Χοκς (128-108), παραμένοντας χωρίς νίκη την φετινή σεζόν.

Η απουσία του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό τους Ιντιάνα Πέισερς, που μέσα σε λίγους μήνες έχουν μεταμορφωθεί προς το χειρότερο, ξεκινώντας την σεζόν με ρεκόρ 0-5!

Αυτή, τη φορά ηττήθηκαν στην έδρα τους με 108-128 από τους Ατλάντα Χοκς, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του NBA Cup, δίνοντας συνέχεια στις κακές τους εμφανίσεις.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ από τους Πέισερς «διασώθηκε» ο Πασκάλ Σιάκαμ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

