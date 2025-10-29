Το Περιστέρι ήταν ανώτερο κόντρα στην Μπρνο και παρά το κακό τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να πάρει τη νίκη (87-75) και να κάνει το 3/3 στο FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι υποδέχθηκε την Μπρνο για την τρίτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανώτερη για τρεις περιόδους, και παρά το κακό τρίτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να πανηγυρίσει τη νίκη με 87-75. Έτσι, έκανε το 3/3 στον όμιλό του, την ίδια ώρα που οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 1-2.

Για τους νικητές ο Βαν Τούμπεργκεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολς προσέθεσε 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Πέιν με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ουίλιαμς με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κεγβάλ να μετράει 12 πόντους και 2 ριμπάουντ. Διψήφιοι για την Μπρνο ήταν ακόμα οι Φάρσκι (11 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Σβόμποντα (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Το Περιστέρι... πετούσε στην επίθεση και βρέθηκε στο +15

Το Περιστέρι ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα και με τους Βαν Τούμπεργκεν και Πέιν προηγήθηκε με 6-0. Οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με τους Ουίλιαμς, Γκρουβς και Σβομπόντα για το 6-7 αλλά η ομάδα του Ξανθόπουλου βρήκε ακόμη ένα σερί 9-0 και με τους Γιάνκοβιτς, Βαν Τούμπεργκεν και Νίκολς βρέθηκε στο +9 (16-7). Με 2:00 να απομένουν οι γηπεδούχοι... πάτησαν ξανά το γκάζι στην επίθεση και με τους Αμπερκρόμπι και Κακλαμανάκι προηγήθηκαν με 28-13 και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 31-16.

Σταθερά μπροστά οι γηπεδούχοι

Η απόδοση του Περιστερίου έπεσε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κακλαμανάκης έκανε το 33-16 αλλά με ένα σερί 6-0 η διαφορά μειώθηκε στους 11 (33-22). Ο Νίκολς ευστόχησε σε ένα σημαντικό τρίποντο, με την Μπρνο να βρίσκει επίσης σκορ από τα 6,75μ. με τον Ουίλιαμς για το 40-29. Τελικά, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-31.

«Στέρεψε» επιθετικά το Περιστέρι

Στην επανάληψη, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά και με τρίποντα διαμόρφωσαν το 54-36. Με το καλάθι του Ουίλιαμς και συνεχόμενες βολές οι φιλοξενούμενοι έριξαν τη διαφορά στους 13 (56-43) και μετά το καλάθι του Βαν Τούμπεργκεν βρήκαν ξανά σκορ από τη γραμμή των βολών (58-47), με τον Γκρουβς να διαμορφώνει το 58-49 του δεκαλέπτου.

Προσπάθησε η Μπρνο αλλά δεν «λύγισε» το Περιστέρι

Καρντένας και Ιτούνας πέτυχαν δύο μεγάλα τρίποντα για το Περιστέρι (66-53), αλλά ο Φάρσκι «απάντησε» στο ένα και ο Ουίλιαμς στο άλλο με τρεις βολές για το 66-59. Πέιν και Ιτούνας πέτυχαν τέσσερις αναπάντητους πόντους και οι Νίκολας και Γιάνκοβιτς με ένα σερί 5-0 ανέβασαν τη διαφορά στους 75-61. Με δύο τρίποντα του Ουίλιαμς η διαφορά έπεσε στους 6 (76-70), αλλά στο τέλος το Περιστέρι βρήκε τις λύσεις που έψαχνε, με βολές βρέθηκε να προηγείται ξανά με διψήφια διαφορά (82-72) και τελικά πήρε τη νίκη με 87-75.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75

Τα στατιστικά του αγώνα.