Το σκάνδαλο που ταράζει τα θεμέλια του NBA: Η Cosa Nostra, τα στημένα ματς και ο... Λεμπρόν

Οι συλλήψεις των Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζίερ και Ντέιμον Τζόουνς έχουν συνταράξει συθέμελα το ΝΒΑ, που καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτή τη φορά με την εμπλοκή της ιταλικής μαφίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα το FBI, πίσω από το δίκτυο των στημένων αγώνων και των παράνομων στοιχημάτων βρίσκονται μέλη των «πέντε οικογενειών» της Νέας Υόρκης, που για δεκαετίες ελέγχουν την περίφημη Cosa Nostra.

Η υπόθεση των στημένων αγώνων και των παράνομων στοιχημάτων στο NBA, αφορά τρεις από τις πέντε «φαμίλιες» της Cosa Nostra, τους Μπονάνο, Τζενοβέζε και Γκαμπίνο και όπως δείχνουν οι συλλήψεις, η μαφία προσαρμόστηκε στη νέα εποχή του ψηφιακού εγκλήματος και των διαδικτυακών στοιχημάτων.

«Βόμβα» στα θεμέλια του NBA

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του FBI, οι συλλήψεις του Τσόνσι Μπίλαπς, του Τέρι Ροζίερ και του Ντέιμον Τζόουνς, αφορά την εμπλοκή σε δύο παράλληλες υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού.

Η πρώτη υπόθεση, που έχει την κωδική ονομασία «Operation Nothing But Bet», αφορά έξι κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποίησαν εσωτερική πληροφόρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να αλλοίωσαν την απόδοσή τους ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων.



Η δεύτερη υπόθεση περιλαμβάνει 31 κατηγορούμενους που συμμετείχαν σε στημένες παρτίδες πόκερ, με τεχνολογικά μέσα όπως φακούς επαφής και τραπέζια με ακτίνες Χ, τα οποία επέτρεπαν στους παίκτες να διαβάζουν τα χαρτιά των αντιπάλων τους.

Όπως, μάλιστα ενημέρωσε το NBA, o Τσόνσι Μπίλαπς και ο Τέρι Ροζίερ, έχουν τεθεί σε επ'αόριστον διαθεσιμότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Πώς εμπλέκεται ο Τέρι Ροζίερ

Από την έρευνα του FBI, προκύπτει ότι ο Τέρι Ροζίερ, στις 23 Μαρτίου του 2023 -όταν αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς- φέρεται να ενημέρωσε άτομα του κύκλου του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα λόγω «τραυματισμού».

Μέσω αυτή της «πληροφορίας», το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλισε 10.000 δολάρια σε κέρδη, με τον έμπειρο γκαρντ πλέον να αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες για την εμπλοκή του.

«Καθώς η νέα σεζόν ξεκινά, η καριέρα του έχει ήδη “παγώσει”. Όχι λόγω τραυματισμού, αλλά λόγω ακεραιότητας» σχολίασε η αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, για τον Τέρι Ροζίερ

Πώς γινόταν η απάτη

Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον επτά αγώνες του NBA, μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024, που θεωρούνται ύποπτοι, ενώ οι βασικές τακτικές του κυκλώματος περιελάμβαναν:

Εικονικούς τραυματισμούς, με παίκτες να αποσύρονται πρόωρα από αγώνες για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα.

Στημένα παιχνίδια πόκερ, όπου πρώην επαγγελματίες αθλητές προσκαλούσαν ανυποψίαστους παίκτες σε «τραπέζια-παγίδες» όπου όλοι, ακόμη και ο dealer, ήταν συνεργοί.

Ειδικό εξοπλισμό-φακούς επαφής με ενσωματωμένες ενδείξεις, προσημειωμένες τράπουλες και τραπέζια με ακτίνες Χ.

Ξέπλυμα χρημάτων, μέσω στοιχημάτων σε πλατφόρμες που λειτουργούσαν με κρυπτονομίσματα και ψεύτικες εταιρείες.

Πράξεις βίας, ακόμη και ένοπλη ληστεία για την απόκτηση μηχανής ανακατέματος φύλλων, αλλά και εκβιασμούς θυμάτων που αρνούνταν να πληρώσουν.

Όπως σημείωσε το FBI, τα κέρδη από το σύστημα αυτό έφτασαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι κρίσιμο ρόλο έπαιξαν πληροφορίες για τη διαχείριση των παικτών, όπως πότε θα ξεκουραστούν, ποιοι είναι τραυματίες ή πότε μια ομάδα θα αποσύρει βασικούς παίκτες σε αγώνα που έχει ήδη κριθεί.



Σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό του NBA με αγώνες σχεδόν κάθε μέρα, ακόμη και μια μικρή διαρροή τέτοιας πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει τεράστια χρηματικά ποσά στις στοιχηματικές αγορές.

Η... εμπλοκή του Λεμπρόν Τζέιμς και των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Όπως προκύπτει από την έρευνα και τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, στις 9 Φεβρουαρίου του 2023, πριν την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Ντέμιον Τζόουνς, έδωσε την «πληροφορία» περί μη χρησιμοποίησης ενός παίκτης.

«Βάλε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν βγει η πληροφορία! Ο [Παίκτης 3] δεν παίζει απόψε. Βάλε αρκετά στοιχήματα ώστε ο Τζόουνς να μπορεί να φάει τώρα!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που είχε στείλει ο Ντέμιον Τζόουνς σε συνεργό του.

Αν και η κατηγορία δεν κατονομάζει ποιος ήταν ο «Παίκτης 3», ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, δεν είχε παίξει σε εκείνον τον αγώνα.

Η κατηγορία ισχυρίζεται ότι η πληροφορία που έδωσε ο Τζόουνς δεν ήταν δημόσια όταν την αποκάλυψε. Εκείνη την εποχή εργαζόταν ως ανεπίσημος βοηθός προπονητή των Λέικερς, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί ως βοηθός προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς κατά τη δεύτερη θητεία του Τζέιμς στην ομάδα από το Οχάιο και είχε συνυπάρξει ως συμπαίκτης με τον «Βασιλιά» στους Cavs από το 2005 έως το 2008.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την απάτη «mind-boggling», δηλαδή ασύλληπτη σε έκταση και οργάνωση, τονίζοντας ότι η έρευνα καλύπτει όχι μόνο παράνομο στοιχηματισμό, αλλά και ξέπλυμα χρήματος και απάτες με κρυπτονομίσματα.



«Οι κατηγορούμενοι κρύφτηκαν πίσω από πολυπλοκότητα, χρήμα και επιρροή, πιστεύοντας ότι αυτό θα τους προστατεύσει από τη δικαιοσύνη», είπε ο Πατέλ, προσθέτοντας πως «υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν στο δικαστήριο, όπου θα παρουσιαστούν τα αποδεικτικά στοιχεία».