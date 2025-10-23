Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε την Βαλένθια για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια στο +6 (48-54).
Και στην επανάληψη οι Ισπανοί έβρισκαν περισσότερες λύσεις και έφτασαν να προηγούνται με 22 πόντους (57-79). Ωστόσο, η Αρμάνι… ξύπνησε και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς. Στα τελευταία λεπτά ο αγώνας έγινε πραγματικό «θρίλερ» (100-100) και τελικά η Βαλένθια επικράτησε με 103-100.
Έτσι, η Βαλένθια έχει πλέον ρεκόρ 3-3 και η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 2-4.
Για τους νικητές ο Μοντέρο είχε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Πραντίγια προσέθεσε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο εκπληκτικός Μπολμάρο με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ο Μπρουκς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Έλις μέτρησε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Καλύτερο ξεκίνημα για την Βαλένθια
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχα τον αγώνα, με τον Μπολμάρο τελικά να ανοίγει το σκορ του αγώνα (2-0). Ο Τέιλορ με τρίποντο έβαλε μπροστά την Βαλένθια, αλλά με την «απάντηση» του Ρίτσι η Αρμάνι προηγήθηκε με 5-3. Ο Έλις σκόραρε μετά τα καλάθια των Μουρ και Σακό (9-7), αλλά ο Τόμπσον με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στους Ισπανούς (9-10). Ο Μοντέρο με τέσσερις πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 5 (9-14), αλλά με τους Έλις και Μπολμάρο οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 14-16. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν και η Βαλένθια κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 18-24.
Με δύο... ξεσπάσματα η Αρμάνι μείωσε στους 6
Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σακό και Μοντέρο ανέβασαν τη διαφορά στους 9 (18-27), ενώ μετά τις βολές του Γκούντουριτς, οι Ισπανοί με ένα 6-0 (Σακό, Μοντέρο, Πραντίγια) βρέθηκαν στο +15 (20-35). Μετά το τρίποντο του Τόμπσον, η Αρμάνι βρήκε τέσσερις πόντους με την βολή Σιλντς και το τρίποντο Μπολμάρο, αλλά ο Μπαντιό «απάντησε» και έκανε το 26-41. Πραντίγια και Μουρ συνέχισαν το σερί των φιλοξενούμενων (29-46), ενώ η Αρμάνι κατάφερε να μειώσει στους 14 με τους Μπολμάρο και Σιλντς (34-48). Με δύο... ξεσπάσματα (με τους Μπολμάρο, Σιλντς, Σέστινα και με τους Σέστινα, Μπολμάρο Έλις) οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 46-52 και ο Μπολμάρο διαμόρφωσε το 48-54 του ημιχρόνου.
Στο τέλος του δεκαλέπτου έμεινε «ζωντανή» η Αρμάνι
Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Πραντίγια να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στην επανάληψη, καθώς ευστόχησε σε τρίποντο, και στη συνέχεια πέτυχε δύο και ο Ρίβερς για το 52-63. Ρίτσι και Τόμπσον ευστόχησαν και αυτοί από τα 6,75μ., ενώ μετά το καλάθι του Έλις, ο Τόμσπον πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο για το 57-69. Μετά ήρθε η ώρα των Τέιλορ και Κοστέλο να πετύχουν τρίποντα και να διαμορφώσουν το 57-75. Το τελευταίο λεπτό της περιόδου, η Αρμάνι με τις βολές του Μπολμάρο και το τρίποντο του Ρίτσι κατάφερε να μειώσει σε 74-85.
Πήρε το «θρίλερ» η Βαλένθια
Με τους Μπρουκς και Ρίτσι η Αρμάνι έριξε τη διαφορά στους 6 (81-87). Ο Κοστέλο ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο αλλά ο Μπρουκς «απάντησε» και η διαφορά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να βρίσκουν σκορ μέσω βολών, με τον Ρίβερς να διαμορφώνει το 87-95. Ο Μπρουκς πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 5 (90-95). Οι Ισπανοί βρήκαν ξανά σκορ από την γραμμή των βολών με τον Ρίβερς αλλά ο Μπρουκς με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε στους 3 (93-96). Ο Μοντέρο με βολές έφερε την Βαλένθια στο +5 (93-98) και ο Μπολμάρο ξανά με τρίποντο διαμόρφωσε το 96-98. Ο Μουρ έκανε το 96-100 και ο Μπολμάρο με ακόμη ένα ζευγάρι βολών έριξε τη διαφορά ξανά στους 2 (98-100). Ο Μπρουκς από κοντά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 100-100 με 2:10 να απομένουν για το φινάλε. Ο Μουρ αστόχησε σε ζευγάρι βολών αλλά ο Μοντέρο με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την Βαλένθια (100-103). Ο Τόμπσον στα 3,2" σταμάτησε με εντυπωσιακή τάπα τον Σιλντς. Στην τελευταία επίθεση ο Μπρουκς αστόχησε σε τρίποντο και έτσι ολοκληρώθηκε το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103