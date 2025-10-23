Η Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 22 πόντους (57-79) από την Βαλένθια, όμως στην τελευταία περίοδο επέστρεψε στο παιχνίδι και το μετέτρεψε σε «θρίλερ». Μπόρεσε μέχρι και να ισοφαρίσει, αλλά παρά την «μυθική» εμφάνιση του Μπολμάρο, δεν πήρε το προβάδισμα και τελικά ηττήθηκε με 103-100.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε την Βαλένθια για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια στο +6 (48-54).

Και στην επανάληψη οι Ισπανοί έβρισκαν περισσότερες λύσεις και έφτασαν να προηγούνται με 22 πόντους (57-79). Ωστόσο, η Αρμάνι… ξύπνησε και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς. Στα τελευταία λεπτά ο αγώνας έγινε πραγματικό «θρίλερ» (100-100) και τελικά η Βαλένθια επικράτησε με 103-100.

Έτσι, η Βαλένθια έχει πλέον ρεκόρ 3-3 και η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 2-4.

Για τους νικητές ο Μοντέρο είχε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Πραντίγια προσέθεσε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο εκπληκτικός Μπολμάρο με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ο Μπρουκς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα και ο Έλις μέτρησε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Καλύτερο ξεκίνημα για την Βαλένθια

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχα τον αγώνα, με τον Μπολμάρο τελικά να ανοίγει το σκορ του αγώνα (2-0). Ο Τέιλορ με τρίποντο έβαλε μπροστά την Βαλένθια, αλλά με την «απάντηση» του Ρίτσι η Αρμάνι προηγήθηκε με 5-3. Ο Έλις σκόραρε μετά τα καλάθια των Μουρ και Σακό (9-7), αλλά ο Τόμπσον με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στους Ισπανούς (9-10). Ο Μοντέρο με τέσσερις πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 5 (9-14), αλλά με τους Έλις και Μπολμάρο οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 14-16. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν και η Βαλένθια κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 18-24.

Με δύο... ξεσπάσματα η Αρμάνι μείωσε στους 6

Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σακό και Μοντέρο ανέβασαν τη διαφορά στους 9 (18-27), ενώ μετά τις βολές του Γκούντουριτς, οι Ισπανοί με ένα 6-0 (Σακό, Μοντέρο, Πραντίγια) βρέθηκαν στο +15 (20-35). Μετά το τρίποντο του Τόμπσον, η Αρμάνι βρήκε τέσσερις πόντους με την βολή Σιλντς και το τρίποντο Μπολμάρο, αλλά ο Μπαντιό «απάντησε» και έκανε το 26-41. Πραντίγια και Μουρ συνέχισαν το σερί των φιλοξενούμενων (29-46), ενώ η Αρμάνι κατάφερε να μειώσει στους 14 με τους Μπολμάρο και Σιλντς (34-48). Με δύο... ξεσπάσματα (με τους Μπολμάρο, Σιλντς, Σέστινα και με τους Σέστινα, Μπολμάρο Έλις) οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 46-52 και ο Μπολμάρο διαμόρφωσε το 48-54 του ημιχρόνου.

Στο τέλος του δεκαλέπτου έμεινε «ζωντανή» η Αρμάνι

Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Πραντίγια να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στην επανάληψη, καθώς ευστόχησε σε τρίποντο, και στη συνέχεια πέτυχε δύο και ο Ρίβερς για το 52-63. Ρίτσι και Τόμπσον ευστόχησαν και αυτοί από τα 6,75μ., ενώ μετά το καλάθι του Έλις, ο Τόμσπον πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο για το 57-69. Μετά ήρθε η ώρα των Τέιλορ και Κοστέλο να πετύχουν τρίποντα και να διαμορφώσουν το 57-75. Το τελευταίο λεπτό της περιόδου, η Αρμάνι με τις βολές του Μπολμάρο και το τρίποντο του Ρίτσι κατάφερε να μειώσει σε 74-85.

Πήρε το «θρίλερ» η Βαλένθια

Με τους Μπρουκς και Ρίτσι η Αρμάνι έριξε τη διαφορά στους 6 (81-87). Ο Κοστέλο ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο αλλά ο Μπρουκς «απάντησε» και η διαφορά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να βρίσκουν σκορ μέσω βολών, με τον Ρίβερς να διαμορφώνει το 87-95. Ο Μπρουκς πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 5 (90-95). Οι Ισπανοί βρήκαν ξανά σκορ από την γραμμή των βολών με τον Ρίβερς αλλά ο Μπρουκς με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε στους 3 (93-96). Ο Μοντέρο με βολές έφερε την Βαλένθια στο +5 (93-98) και ο Μπολμάρο ξανά με τρίποντο διαμόρφωσε το 96-98. Ο Μουρ έκανε το 96-100 και ο Μπολμάρο με ακόμη ένα ζευγάρι βολών έριξε τη διαφορά ξανά στους 2 (98-100). Ο Μπρουκς από κοντά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 100-100 με 2:10 να απομένουν για το φινάλε. Ο Μουρ αστόχησε σε ζευγάρι βολών αλλά ο Μοντέρο με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την Βαλένθια (100-103). Ο Τόμπσον στα 3,2" σταμάτησε με εντυπωσιακή τάπα τον Σιλντς. Στην τελευταία επίθεση ο Μπρουκς αστόχησε σε τρίποντο και έτσι ολοκληρώθηκε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103

