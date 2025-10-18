Την πρώτη της ιστορική νίκη στην GBL πανηγύρισε η Μύκονος περνώντας από το «καυτό» Ιβανώφειο με 80-73 κόντρα στον Ηρακλή, ο οποίος άγγιξε τη μεγάλη ανατροπή από το -17.

Ένα εκπληκτικό σε διακύμανση ματς έγινε στο γεμάτο Ιβανώφειο. Η Μύκονος έδειξε τα… δόντια της στον Ηρακλή , είχε 5/6 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, όπου ξέφυγε με +17, αλλά ο Ηρακλής βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Στο φινάλε ένα τρίποντο του Κάναντι ήταν αυτό που καθάρισε το παιχνίδι, για να στείλει τη Μύκονο στο 1-1, ενώ ο Ηρακλής υποχώρησε στο 1-2.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κέντρικ Ρέι με 22 πόντους και 5/8 τρίποντα, ο Τάιρι Άπλμπι είχε 15 πόντους με σπουδαία συμβολή στην τρίτη περίοδο., ενώ ο Ντέβιν Κάναντι σκόραρε 14 πόντους. Για τους γηπεδούχους ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος ξεκίνησε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, κατέληξε με 17 πόντους (3/13 σουτ) και ο Κάιλ Φόστερ είχε 15 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (4η) ο Ηρακλής υποδέχεται την ΑΕΚ (25/10, 17:30), ενώ η Μύκονος παίζει εντός έδρας με τον Ολυμπιακό (26/10, 13:00).

Πιο δυνατά στην αρχή ο Ηρακλής, πήρε τον έλεγχο με Ρέι η Μύκονος

Με στόχο την τροφοδότηση της ρακέτας μπήκε στο ματς ο Ηρακλής, παίρνοντας από εκεί 8 πόντους (4 ο Λάμπρεχτ) για το 10-7. Το τρίποντο του Ρέι έβαλε τη Μύκονο για πρώτη φορά μπροστά (10-12), Ράιτ-Φόρμαν έδειχνε εκτός κλίματος (2 λάθη) και οι φιλοξενούμενοι αύξησαν το προβάδισμά τους στο 18-22 μετά το τρίποντο του Σκουλίδα. Ο Φόστερ είχε επιθετικό σφυγμό για τον Ηρακλή και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 20-24.

Με τον Χέσον να μπαίνει στην εξίσωση των σκόρερ η Μύκονος έκανε το 22-28 και λίγο μετά το 25-34 με τους Κάναντι και Ρέι να σκοράρουν κάτω από το καλάθι. Ο Ηρακλής είχε πετύχει ένα τρίποντο (Σμιθ) σε 5’ στη δεύτερη περίοδο, ακολούθησαν κακές επιλογές των φιλοξενούμενων στην επίθεση, αστοχία και λάθη και έτσι η διαφορά μειώθηκε στο 31-34 με τους πρώτους πόντους του Ράιτ-Φόρμαν. Δύο σερί τρίποντα από Ρέι και Σκουλίδα «πάγωσαν» προς στιγμήν το Ιβανώφειο, που βρήκε ξανά τον παλμό του μετά το κάρφωμα του Χρηστίδη για το 35-40 του ημιχρόνου.

Έφυγε στο +17 η Μύκονος, άγγιξε την ανατροπή ο Ηρακλής

Το τρίποντο του Μωραΐτη έφερε το ματς στο καλάθι (39-42), όμως ακολούθησε αντίστοιχα μία... βροχή τριπόντων από τη Μύκονο. Την αρχή έκανε ο Ρέι και ακολούθησε ο Άπλμπι με τρία σερί τρίποντα για να στείλει τη διαφορά στο +14 (41-55). Ο Ηρακλής έκανε λάθη, είχε χάσει τη συγκέντρωσή του και ο Κάναντι με ακόμα ένα τρίποντο έγραψε το 41-58. Ο Φόστερ έδινε λύσεις από τις βολές και ο Ράιτ-Φόρμαν ξεσήκωσε τον κόσμο με τρίποντο για το 48-60 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 50-62.

Οι γηπεδούχοι περίμεναν ένα ξέσπασμα και αυτό ήρθε από τον Φόστερ, ο οποίος με πέντε αναπάντητους πόντους μείωσε σε 55-62, αναγκάζοντας τον Βαγγέλη Ζιάγκο σε εσπευσμένο τάιμ άουτ. Με δύο καρφώματα άλεϊ ουπ ο Εβανς έδωσε ανάσα στη Μύκονο (57-66), Φόστερ και Φόρμαν μείωσαν κι άλλο (62-67), αλλά ο Ρέι απάντησε με τρίποντο για το 62-70 στο 35’. Το ματς είχε γίνει νευρικό, οι δύο ομάδες έχοντας συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ πήγαιναν στις βολές. Ο Χέσον όμως είχε 0/4, αντίθετα ο Φόρμαν τις έβαζε και το ματς έγινε ντέρμπι με το 68-70 (37’). Ο Τσιακμάς έχασε την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά και στο τελευταίο λεπτό ο Έβανς και ο Κάναντι με τρίποντο καθόρισαν τον νικητή με το 71-80 στα 20’’ πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 35-40, 50-62, 73-80

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.