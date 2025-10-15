Άντονι: «Ο Σενγκούν μπορεί να αναδειχθεί MVP»

Ο Καρμέλο Άντονι σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Άλπερεν Σενγκούν θα μπορούσε να αναδειχθεί MVP στο ΝΒΑ τη φετινή σεζόν.

Οι Χιούστον Ρόκετς το καλοκαίρι προχώρησε σε αρκετές σημαντικές κινήσεις και μεταξύ άλλων έκαναν δικό τους τον Κέβιν Ντουράντ. Οι «Ρουκέτες» είναι από τα φαβορί για το πρωτάθλημα και σύμφωνα με τον Καρμέλο Άντονι έχουν και έναν από τους υποψήφιους για το βραβείο του MVP. Και αυτός δεν είναι ο «Slim Reaper».

Όπως ανέφερε στο «7 PM in Brooklyn» podcast, ο Άλπερεν Σενγκούν είναι από τους υποψήφιους για να αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης στον «μαγικό κόσμο». «Breakout σεζόν; Μπορεί να αναδειχθεί MVP. Μιλάμε για υποψήφιους του MVP, όπως ο Σενγκούν. Σκέψου αυτό: Ο Ντουράντ δεν έχει παίξει ποτέ με έναν ψηλό στον οποίον μπορεί να δώσει την μπάλα και η επίθεση να "τρέξει" από αυτόν, με κάποιον που μοιάζει με τον Γιόκιτς» είπε.

Και συνέχισε: «Μπορεί να πετάξει την μπάλα στον Σενγκούν ή να κάνει pick and roll με τον Σενγκούν. Ο Σενγκούν είτε θα σκοράρει είτε θα πάρει φάουλ».