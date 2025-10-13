«Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ, 3 μήνες εκτός - Ψάχνει παίκτη ο Αστέρας»

Ο Τάισον Κάρτερ έχει υποστεί πνευμονική εμβολή και ο Ερυθρός Αστέρας βγαίνει και πάλι στην αγορά για παίκτη.

Απίστευτα πράγματα φέτος στη σερβική ομάδα, αφού όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας ο Αμερικανός άσος έχει υποστεί πνευμονική εμβολή και θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ερυθρού Αστέρα.

Έτσι η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, πλέον, βγαίνει και πάλι στην αγορά, αναζητώντας τον αντικαταστάτη του που θα καλύψει το κενό του, αφού ο Κάρτερ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 3 μήνες.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα των Αϊζάια Κάνααν, Ντεβόντε Γκράχαμ, Χασιέλ Ριβέρο, Ούρος Πλάβτσιτς και Τζοέλ Μπολομπόι.