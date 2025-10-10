Νικς: Αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν τον Μπράνσον σε συζήτηση περί ανταλλαγής με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Νιού Γιορκ Νικς εμφανίζονται αρνητικοί σε οποιαδήποτε συζήτηση εμπλέκει τον Τζέιλεν Μπράνσον για trade με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο δημοσίευμα του ο Σαμ Αμίκ του Athletic oι Νικς ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά το μέλλον του Τζέιλεν Μπράνσον.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Νέας Υόρκης εμφανίζεται αρνητικοί σε οποιαδήποτε συζήτηση εμπλέκει τον πολύπειρο γκανρτ τους για trade με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Μπράνσον με τον Μάικ Μπράουν στον πάγκο μπορεί να αναβαθμιστεί την ερχόμενη σεζόν, με τον αριστερόχειρα γκαρντ να έχει υπογράψει την περασμένη χρονιά τετραετή επέκταση συμβολαίου 156,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα οι Νικς φέρονται να έχουν χτίσει το πιθανό πακέτο ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο γύρω από τους Καρλ-Άντονι Τάουνς, Ανούνομπι και Μίτσελ Ρόμπινσον.