Ελέγχοντας το παιχνίδι μέχρι το τέλος και με τον Ντόντσιτς πρώτο σκόρερ (26π.) η Σλοβενία πήρε τη νίκη κόντρα στη μαχητική Ισλανδία με 87-79, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους «16», εκεί όπου θα παίξει με μία ομάδα από τον όμιλο της Ελλάδας.

Με τη νίκη της αυτή η Σλοβενία ανέβηκε στο 2-2, ενώ η Ισλανδία παρέμεινε χωρίς νίκη (0-4) κι έμεινε οριστικά εκτός συνέχειας. Στην τελευταία αγωνιστική (5η) του Δ' ομίλου η Σλοβενία παίζει κόντρα στο Ισραήλ (4/9, 18:00), ενώ η αδιάφορη βαθμολογικά Ισλανδία αντιμετωπίζει τη Γαλλία (4/9, 15:00). Ανοικτό το σενάριο σύγκρουσης Ελλάδας και Σλοβενίας στους «16».

Ο Ντόντσιτς έβαλε 26 πόντους, χάνοντας όμως αρκετές προσπάθειες (8/22 σουτ), ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 32'. Ο Αλεξέι Νίκολιτς είχε 17 πόντους και ο Άλεν Όμιτς 8 πόντους, 13 ριμπάουντ. Για την Ισλανδία ο Μάρτιν Χέρμανσον έβαλε 22 πόντους, έχοντας και 7 λάθη, νταμπλ-νταμπλ έκανε ο Τρίγκβι Χλίνασον με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Χέρι-χέρι οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο

Καλύτερα ξεκίνησε η Ισλανδία (10-6) και με τον Χέρμανσον να συνεχίζει να σκοράρει παρέμενε ανταγωνιστική κόντρα στη νωθρή Σλοβενία (17-17). Ο Ντόντσιτς δεν είχε ανεβάσει στροφές και οι Σλοβένοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 20-21. Όμιτς και Ράντοβιτς έδωσαν λύσεις μέσα από τη ρακέτα για το 23-28, όμως η Ισλανδία έμεινε κοντά στο τέλος του ημιχρόνο (35-36) χάρη στους Φρίντρικσον και Χέρμανσον.

Ζωντανή με τα τρίποντα η Ισλανδία, κράτησε την απόσταση η Σλοβενία

Με διάθεση να καθαρίσει το ματς μπήκε στην τρίτη περίοδο η Σλοβενία. Ο Ντόντσιτς έκανε την αρχή και με δύο κολλητά δικά του τρίποντα έγινε το 38-47, ενώ Νίκολιτς και Ράντοβιτς βοήθησαν για το 46-60 στο τέλος του δεκαλέπτου. Παρόλο που η Σλοβενία έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, τα τρία τρίποντα των Χέρμανσον (2) και Γκούντμουνσον κράτησαν τους Σκανδιναβούς ζωντανούς (65-70). Φτάνοντας τα 7/8 τρίποντα στην τέταρτη περίοδο η Ισλανδία έμενε πάντα κοντά (73-79), ενώ ο Χέρμανσον μείωσε κι άλλο σε 75-80 στο 38'. Καθοριστικής σημασίας ήταν το τρίποντο του Χρόβατ για το 75-83 στα 45'' πριν το φινάλε, ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Πρέπελιτς έγραψε το 77-86 στα 27'' κλειδώνοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

