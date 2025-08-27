Όσοι περίμεναν ντέρμπι στη Ρίγα δεν επιβεβαιώθηκαν. Η Τουρκία κυριάρχησε πλήρως στη Ρίγα επί της οικοδέσποινας Λετονίας με το ευρύ 93-73, έχοντας σε εκπληκτική μέρα και τον άσο του Παναθηναϊκού, Τζέντι Όσμαν.

Η Riga Arena ήταν κατάμεστη για την πρεμιέρα του Eurobasket, όμως είδαν την παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκινς να παραδίνεται στην πολύ πιο ταλαντούχα και με βάθος Τουρκία. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έστειλε το δικό της μήνυμα στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης με μια πολύ πειστική εμφάνιση. Επέβαλε από το ξεκίνημα το δικό του ρυθμό και δίχως να χάσει ποτέ τον έλεγχο έστειλε τη διαφορά μέχρι και το +26. Στην επόμενη αγωνιστική (2η) του Α' ομίλου η Λετονία παίζει με την Εσθονία (29/8, 18:00) και η Τουρκία κοντράρεται με την Τσεχία (29/8, 14:45).

Για την Τουρκία, που είχε 14/24 τρίποντα και 18/30 δίποντα, ο Τζέντι Όσμαν σταμάτησε στους 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 4/6 βολές και είχε ακόμα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Εξαιρετικός και... άχαστος ο Κέναν Σιπάχι με 19 πόντους (1/1διπ., 5/5τρ., 2/2β.), από κοντά και οι Άλπερεν Σενγκούν (16π., 8ριμπ., 7ασ.), Σέιν Λάρκιν (15π., 6ριμπ., 3 ασ.).

Από την πλευρά των γηπεδούχων, που έχασαν κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ (23-40) και σούταραν 13/38 τρίποντα έναντι 11/24 διπόντων, ο Ρίχαρντς Λόμαζ είχε 16 πόντους και ο Άρτουρς Ζάγκαρς 11 πόντους. Στους 10 πόντους έμεινε ο άστοχος Κρίσταπς Πορζίνγκις (3/12 σουτ) και με 6 λάθη.

Ως το +14 η Τουρκία με Σιπάχι και σταθερά μπροστά ως το ημίχρονο

Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και σκορ κοντά στο καλάθι η Τουρκία προηγήθηκε με 3-13 χάρη στους Σιπάχι και Σενγκούν αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους, οι οποίοι έδειχναν αποδιοργανωμένοι. Ο Όσμαν μπήκε για τα... καλά στην εξίσωση των σκόρερ στέλνοντας έτσι την ομάδα του στο +14 (10-24), προτού οι Λετονοί βγάλουν αντίδραση. Έτσι, στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περιόδου, τρέχοντας σερί 11-0 μείωσαν στο 21-24 με τους Λόμαζ και Πορζίνγκις δηλώνουν «παρών».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε ξανά με φόρα, ο Χαζέρ πρόσφερε θέαμα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Πορζίνγκις και οι Κορκμάζ, Σιπάχι με τα τρίποντά τους έκαναν το 22-32. Εκεί απάντησε ο «καυτός» Ζάγκαρς με 3/3 τρίποντα και με ακόμα ένα δικό του δίποντο για το 33-37, όμως η Τουρκία κράτησε μία απόσταση, αφού ο Λάρκιν είχε τις απαντήσεις στον Ντάιρις Μπερτάνς για το 39-47 του ημιχρόνου.

Ξέφυγε κι άλλο η Τουρκία, καμία αντίδραση από τη Λετονία

Η Λετονία έβαλε πίεση στην άμυνά της θέλοντας να πλησιάσει, Πορζίνγκις και Ζόρικς έδωσαν κάποιες λύσεις, όμως οι Τούρκοι ήταν με το... πόδι στο γκάζι. Με τέσσερα διαδοχικά τρίποντα από Λάρκιν και Όσμαν (3), έφτασαν στο +18 (49-67) και όταν οι Ντάβις Μπέρτανς και Σμιτς προσπάθησαν να δώσουν το σύνθημα της επιστροφής ξανά οι Όσμαν, Λάρκιν έγραψαν το 55-72 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το... νερό είχε μπει πλέον στο αυλάκι και δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής για τους Λετονούς που έδειχναν παγωμένοι σε παρκέ και κερκίδες. Σιπάχι και Σενγκούν ανέβασαν τη διαφορά στο +24 (57-81 στο 34') και με νέο τρίποντο του Χαζέρ πήγαν και στο +26 (62-88), με το υπόλοιπο του αγώνα να είναι μια τυπική διαδικασία...

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

