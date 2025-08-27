Τρομερό poster κάρφωμα του Χαζέρ σε Πορζίνγκις - Μέγερις (vid)

Απίθανη φάση από τον Σέχμους Χαζέρ στο Λετονία - Τουρκία.

Ο Τούρκος γκαρντ βρήκε τον χώρο που ήθελε και δίχως να διστάσει... απογειώθηκε για να κάνει poster κάρφωμα μπροστά στους Μάρεκς Μέγερις και Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Δείτε τη φάση με το τρομερό κάρφωμα του Χαζέρ:

SEHMUS HAZER WITH THE DUNK OF #EUROBASKET ALREADY 😳😳😳 pic.twitter.com/kDoFDdvl6D — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

